Hugo Chávez: Compra de biodiésel a HPO estaba programada 5 meses antes de que yo llegue a Petroperú

El gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, se pronunció luego de que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción solicitó su destitución temporal debido a que está siendo investigado por los presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible por supuestamente haber favorecido a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) en la compra de US$ 74 millones en biodiésel.

En diálogo con Willax, Chávez reiteró que no conoce al dueño de HPO, Samir Abudayeh, y que el presidente Pedro Castillo no los congregó en un mismo espacio.

“En ningún momento me he cruzado con Samir (Abudayeh) y en ningún momento el presidente me ha convocado con este señor. ¿Cómo se desmorona esto (supuesto favorecimiento)? El señor es proveedor recurrente de Petroperú”, dijo.

El funcionario de Petroperú también aseguró que no intervino en la licitación de biodiésel a favor de la empresa de Abudayeh.

“La compra se hace 10 días después que yo llego a la gerencia general. Esa compra estaba programada 5 meses antes. Yo no la programe. (...) Se anula porque a la hora que viene el control posterior, y debido al escándalo que salió en la televisión, pido un informe sobre esa licitación a cadena de suministros y legal”, indicó.

Hugo Chávez también acusó a Zenaida Calderón, quien advirtió irregularidades en la licitación, de haber “cubierto todo lo malo que ha hecho el directorio anterior”.

Calderón Anticona, quien era gerenta corporativa de Cumplimiento de Petroperú, fue despedida luego de entregar un informe donde comunicó al directorio de la empresa estatal que había detectado deficiencias en el proceso de contratación atribuibles a los funcionarios de la propia institución que participaron en el mismo.