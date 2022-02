Ccapacmarca desbloquea corredor minero y da tregua de 45 días

Las comunidades del distrito de Ccapacmarca, de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, acordaron liberar el corredor minero del sur y dar una tregua de 45 días para que se atienda su pliego de reclamos. Esta vía estuvo bloqueada por 18 días. En ese tiempo no se dejó pasar las unidades de la empresa Las Bambas, ubicada en la región Apurímac.

La decisión se tomó tras la reunión que sostuvieron los comuneros con el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Aníbal Torres. La llegada de este estuvo programada en un primer momento para el sábado 12 de febrero, empero debido al mal clima, la cita se suspendió para ayer. A su arribo Torres señaló que el Gobierno del presidente Pedro Castillo quiere resolver los problemas conversando. “Los campesinos somos razonables, sabemos dialogar”.

Tras estas palabras, iniciaron las conversaciones. Los comuneros expusieron sus reclamos en el local de la institución educativa Señor de Huanca. A la cita también acudieron representantes de la minera MMG Las Bambas, además de los ministros de Transportes, Juan Silva; Energía y Minas, Carlos Sabino Palacios. También llegó el legislador Guido Bellido.

En algunos momentos la reunión se puso tensa. Es por ello que, tras dos horas de diálogo y con un primer borrador de acuerdo, se pasó a un cuarto intermedio, donde los comuneros revisaron el documento, el mismo que finalmente aprobaron.

Premier. Encabezó la reunión de trabajo en la provincia de Chumbivilcas en Cusco. Foto: difusión

Entre los acuerdos a los que se llegó está que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) coordinará una reunión entre las comunidades con representantes del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial. En la cita se verá la situación de la demanda que presentaron contra la Resolución Ministerial 372-2018-MTC, la misma que reclasificó como vía nacional sus carreteras.

Asimismo, se acordó que MMG Las Bambas las incluirán como área de interés social y ambiental. Ello implica aportes económicos para la implementación de proyectos de desarrollo para las comunidades. También se acordó que se hará un seguimiento a la cuarta Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que desarrollará la minera, donde participarán las comunidades.

Finalmente, se aprobó que el Gobierno emita una resolución ministerial para conformar y reconocer un grupo de trabajo específico para las comunidades de Ccapacmarca, Tahuay, Sayhua y Huscabamba, con participación del Ejecutivo y la minera Las Bambas.

El presidente de la comunidad de Ccapacmarca, Luis Taype, refirió que la tregua de 45 días que se ha dado al Gobierno debe servir para avanzar en la solución de su pliego de reclamos.

Son solo paliativos

El analista político y antropólogo David Ugarte Boluarte señaló que solo se ha logrado desbloquear el corredor minero por un tiempo determinado. En su opinión, esta es una solución, ya que no garantiza que luego de la tregua se vuelva a tomar otras acciones. Refirió que el Gobierno de Pedro Castillo no tiene una estrategia y una política clara para enfrentar los conflictos.

Participaron. Dirigentes estuvieron presentes en cita. Foto difusión

Explicó, por ejemplo, que el actual gabinete solo se ha conformado para salvar la no vacancia presidencial y no para atender los grandes problemas que aquejan al país, como son las protestas. Dijo que por esa razón no se sabe cuánto tiempo durará el nuevo gabinete.

Premier pedirá voto de confianza

El titular de la PCM, Aníbal Torres, anunció que entre hoy y mañana pedirá al Congreso de la República que determina cuándo podrá acudir el gabinete al Palacio Legislativo para solicitar el voto de confianza. “Eso depende exclusivamente del Congreso si nos confiere la confianza o no la hace”.

Torres se pronunció sobre los cuestionamientos al ministro de Salud, Hernán Condori. “El ministro de Salud no tiene ninguna sentencia, no tiene ni siquiera ninguna acusación fiscal, no tiene ninguna resolución administrativa que lo sancione”.