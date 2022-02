Zamora sobre Condori: “Castillo ha generado un problema innecesario con su designación”

El exministro de Salud Víctor Zamora se refirió a la designación del titular del Minsa, Hernán Condori, por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, y mencionó que el jefe de Estado generaría “problemas innecesarios” tras su decisión. Agregó que nadie esperaba la salida de Hernando Cevallos, de quien indicó que había tenido un desempeño positivo como titular de la cartera de Salud.

“Es un error, pero no sabría decirte si es el peor. Efectivamente, es un error creado por el presidente y estamos en una situación que no deberíamos estar. El cambio del ministro Cevallos es, ciertamente, algo que nadie se esperaba. A pesar de las críticas que recibió, ha cumplido un desempeño positivo en el principal problema que enfrenta la sociedad peruana que es la pandemia. El presidente Castillo ha generado un problema innecesario con la designación de Hernán Condori que no deberíamos estar discutiendo ahora”, dijo para Infobae.

Ante la pregunta sobre cuáles serían los problemas que el propio mandatario habría creado, el exjefe del Minsa respondió que serían los impactos negativos en la moral del personal médico y en la confianza de la ciudadanía.

“ El primero, es el impacto en la moral del personal de salud. El segundo es el impacto en la confianza de la gente. Si algo habíamos recuperado, era la confianza de la gente en el servicio público. Todos confiamos en que la vacuna que nos entregan es de calidad y, además, gratuita. Eso es un enorme impacto positivo para un Estado que normalmente hace las cosas mal”, enfatizó.

Finalmente, mencionó que actualmente se ve un panorama de indecisión, lo cual afectaría mucho al sector y sus integrantes.