Cevallos: “Hay que seguir trabajando por conformar un gabinete lo más potente posible”

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, se pronunció sobre la crisis política que se vive en el Perú, luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara la reconformación de su gabinete, y señaló que el Ejecutivo tiene que trabajar en conseguir un Consejo de Ministros que sea potente y que busque unir a la población.

“ Creo que hay que seguir trabajando, ya lo ha señalado el presidente, por conformar un gabinete lo más potente posible , lo más capaz, que busque la unidad nacional. Necesitamos reconstruir el gabinete y me parece muy bien”, declaró Cevallos en diálogo con Canal N.

“Ya señalé ayer la necesidad de revisar la conformación del gabinete, el cual tiene que enrumbarse a lo que todos los peruanos queremos: que tenga un nivel de calificación y, además, que tenga los pergaminos de experiencia necesaria para cumplir de la mejor manera”, agregó.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) también indicó que la actual crisis es producto de “una responsabilidad colectiva” y que “también es cierto que el Congreso tiene que plantear una actitud mucho más dialogante de la que ha venido teniendo”.

Reiteró que ya ha sostenido la necesidad de conformar un gabinete que se adapte a lo que requiere la población, pero también considera que el Parlamento tiene la responsabilidad de “no confrontar” y de “buscar niveles de acercamiento y de diálogo”. Asimismo, reconoció que se ha cometido errores.

“ El país lo que quiere es encontrar un Congreso y un Poder Ejecutivo que busquen puntos de coincidencia y echen a andar los problemas más importantes que tenemos, más allá de las diferencias y críticas que pueda haber en ambos lados. No se trata acá de decir que la culpa la tiene el Ejecutivo, la tiene solo el Congreso, sino que tenemos que pensar más en todo y en los grandes problemas”, dijo.

Consultado sobre si continuará como ministro de Salud, Cevallos aseveró que eso “es una decisión del señor presidente”, aunque señaló que su equipo sigue “trabajando de manera normal” pese a la incertidumbre, esperando que la crisis “se resuelva de la mejor manera” para “mejorar la equidad y la situación económica de mucha gente”.

Descartó ser el próximo titular de la PCM

Asimismo, Hernando Cevallos aseguró que no asumirá la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). “No, no he conversado con el presidente. Tengo entendido que el presidente está haciendo las consultas respectivas. Yo lo que espero es que se elija un gabinete como el que necesitamos en el país y que el Congreso tenga una actitud de diálogo, y propositiva, porque los problemas en el país son de todos”, concluyó.