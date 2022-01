Hildebrandt: “No fue fraude, fue un intento de golpe de Estado para desconocer las elecciones”

César hildebrandt se refirió a las siete investigaciones del Ministerio Público que ratifican que no hubo fraude electoral en las Elecciones Generales 2021. Según dijo en la más reciente edición de su podcast, “ no hubo fraude, fue intento de golpe de Estado desconocer las elecciones diciendo que habían sido fraudulentas para no reconocer que Keiko Fujimori había perdido por tercera vez ”.

De esta manera, Hildebrandt dejó en claro que no hubo fraude electoral tras las investigaciones de Fiscalías, y cuestionó, además, las denuncias presentadas por el partido naranja y su lideresa Fujimori sobre presuntas irregularidades en las mesas de votación, quienes sostuvieron que las firmas de los miembros de mesa fueron falsificadas.

“La Fiscalía ratifica que no hubo fraude electoral. Siete Fiscalías se han pronunciado, aún faltan diecisiete expedientes por resolver, pero ahora los que investigaban se han pronunciado de manera unánime. No hubo fraude electoral. La mayor acusación del supuesto fraude electoral son firmas falsificadas; lo decían varias actores políticos, sin embargo, se está desarmando eso”, argumentó.

Durante su análisis, afirmó que no duda de que el Congreso emita su veredicto y afirme que hubo irregularidades en el proceso electoral, dado que no aceptan su derrota por la asunción de Pedro Castillo como presidente del Perú.

“Al final este Congreso, quien es desaprobado por la opinión pública, va a sacar su veredicto afirmando que hubo indicios de irregularidades, porque como no han admitido su derrota, ahora no van a admitir que mintieron de modo deliberado contratando a todos los grandes bufetes de Lima para construir un caso y llevarlo al Jurado Nacional de Elecciones y a la Fiscalía, quienes los están dejando en vergüenza”, sentenció.

Hildebrandt critica a Mario Vargas Llosa

En la más reciente edición de su podcast, el periodista también criticó al premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa por el papel que desempeño en las Elecciones Generales 2021, tras indicar ante organismos internaciones que sí habían indicios de un supuesto fraude electoral.

“La acusación de fraude fue un intento de golpe de Estado que Mario Vargas Llosa desde su maravilloso exilio marques consagró ante la opinión pública internacional al decir que sí efectivamente habían razones para hablar de fraude”, dijo Hildebrandt, quien alegó que estas declaraciones no fueron ratificadas por los organismos internacionales que supervisaron la jornada electoral.

“El fraude fue la acusación mayor que se le pudo hacer a la democracia peruana, pero resulta que ninguna organización internacional que superviso el proceso electoral habló de ello”, apuntó.