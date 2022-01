Edwin Martínez sobre intervención policial a su hijo: no hice nada indebido

Elizabeth Huanca

En 2017, Edwin Martínez fue condenado a pena privativa suspendida que le impuso un juez por manejar en estado de ebriedad. En ese entonces era alcalde de Mariano Melgar. Por teléfono asegura que ni en su momento más crítico utilizó el cargo para beneficiarse o salir de apuros.

El congresista de Acción Popular por Arequipa se defiende de esta manera de un posible “tráfico de influencias” al intentar conversar con un agente de la policía, luego que este interviniera a su hijo, en un operativo en carreteras.

El hecho se evidenció durante la sesión permanente del Congreso. En la cita, el parlamentario dejó su microfóno prendido y todo el país escuchó su conversación telefónica. Martínez le pide a su hijo que lo ponga en altavoz y se presenta ante un oficial con nombre y cargo de congresista.

Martínez asegura que pidió hablar con el policía para saber qué estaba pasando. Refiere que este ni siquiera lo escuchó, por lo que la llamada se cortó. Asegura que el tema quedó ahí.

“En mi conciencia está que no hice nada indebido (…) Si mi hijo hubiera cometido alguna irregularidad o hubiese hecho algo, pediría que lo ayuden, a mi familia la defiendo con todo, pero no utilizaría el cargo . Yo siempre pido por favor. Jamás digo soy congresista y hágame esto, jamás (…) Pude utilizar mi influencia como alcalde cuando me detuvieron (años atrás), los comisarios eran amigos míos, los fiscales eran amigos míos, pero no lo hice ¿por qué especular que he utilizado mi cargo para beneficiar a mi hijo?”, refiere.

Martínez no muestra preocupación ante una posible investigación. Con el audio, señala “se interpreta lo que se quiere vender y yo me ofrezco a la venta de ese producto, aquí en Lima no me conocían y ahora me conocen”, dice.