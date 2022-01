Renuncias en Perú Libre ponen en peligro estabilidad de Castillo en el Gobierno, advierten expertos

El presidente Pedro Castillo continúa con una precaria red de apoyo en el Congreso de República que lo apoya al momento de tomar decisiones en el Gobierno. El partido de Perú Libre, que lo llevó a ocupar el sillón presidencial, en la actualidad sufre una crisis política debido a que cinco congresistas oficializaron su renuncia para mudarse a la nueva bancada de Perú Democrático.

Dicho grupo político tiene como uno de sus objetivo principales cambiar la Constitución y apoyar, hasta cierto punto, la gobernabilidad del mandatario; no obstante, ahora buscaría tener “voz” en la próximas comisiones parlamentarias.

En otra cara de la moneda figura la bancada Perú Libre, que apoya a Castillo en algunas decisiones por el ideario del partido pero en otras iniciativas se ha mostrado renuente, tal como sucedió el 4 de noviembre, cuando solo 19 congresistas del oficialismo brindaron el voto de confianza al gabinete de Mirtha Vásquez. Los otros, ligados a Vladimir Cerrón y Guido Bellido, votaron en contra.

Entre los votos a favor de aquel entonces destacaron los de la ministra de Trabajo, Bettsy Chávez; el congresista liberteño Roberto Kamiche, y el legislador de Cajamarca Hamlet Echeverría, quienes ahora forman parte del nuevo grupo parlamentario Perú Democrático.

”Desde un inicio se han visto las diferencias, debates, discrepancias y faltas de acuerdos en Perú Libre. Dentro del juego político es algo normal; sin embargo, esta crisis la sufre la bancada oficialista que respalda a Pedro Castillo en el Parlamento a pocos meses de jurar en el cargo”, adelantó José Elice, exoficial mayor del Congreso, quien consideró que la renuncia de los parlamentarios Guillermo Bermejo, Hamlet Echeverría, Luis Kamiche, Betssy Chávez y Nieves Limachi responde a un síntoma que aqueja el actual Gobierno por no tener un grupo oficialista sólido.

“Esto recién comienz. Se seguirá debilitando la bancada de Perú Libre. Ahora, Pedro Castillo no solo corre peligro por parte del Congreso, sino también por sus propias acciones”, remarcó Elice para La República.

Facciones de Cerrón y magisterio dividían a Pedro Castillo

El abogado César Delgado Guembes, experto en derecho parlamentario y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, recordó que, si la división al interior de la bancada de Perú Libre en un inicio, entre los congresistas cercanos a Vladimir Cerrón y la facción magisterial, ya dividían votos en las decisiones de Pedro Castillo, lo más seguro es que con la conformación de Perú Democrático se siga esa misma tendencia.

”El divisionismo sucede porque en el Perú no hay verdaderos partidos políticos, no hay una estructura partidaria solida. Poco a poco se van a ir formando más facciones . No se puede hacer cálculos de los partidos ni los grupos”, dijo Delgado Guembes a La República.

El experto agregó, además, que, “de acuerdo al reglamento del Congreso, no se puede formar un grupo parlamentario salvo que queden expulsados o que hayan renunciado porque no se respetó el debido proceso”.

De esta manera precisó que “los que se han separado de Perú Libre para integrar Perú Democrático no reúnen las condiciones, dado que en ningún caso pueden constituir un grupo parlamentario separado los congresistas que pertenezcan a un mismo partido, según el artículo 37 del reglamento del Congreso”.

Facción de Cerrón es la suma de intereses personales

El politólogo y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya Alonso Cárdenas —en declaraciones para La República— dijo que la facción cerronista en Perú Libre es la suma de intereses personales que se vio reflejada cuando no le brindaron el apoyo al gabinete ministerial que presentó Mirtha Vásquez ante el Parlamento.

“No hay ideología. La facción de Cerrón es la suma de intereses personales. Hay que recordar que el grupo oficial ya le dio la espalda al presidente Pedro Castillo durante el voto de confianza que buscaba Mirtha Vásquez. Entonces, si partimos desde ese punto, las renuncias ya se veían venir”, expuso Alonso Cárdenas.

El especialista mencionó que, de presentarse una nueva moción de vacancia contra el presidente, Pedro Castillo, los votos en contra aumentarían no solo por la oposición, sino también por parte del oficialismo.

“Desde el primer día, el Congreso está buscando la vacancia; entonces, este resquebrajamiento no le conviene al presidente Pedro Castillo, pues en Perú Libre no todos apoyan al mandatario”, apuntó.

Nieves Limachi deja Perú Libre

La congresista Nieves Limachi se sumó a las filas de la bancada Perú Democrático el último miércoles 12 de enero. La congresista por Tacna se ha convertido en la séptima integrante de la nueva bancada anunciada el 7 de enero, anunció Héctor Valer, vocero de la agrupación, mediante un oficio dirigido a Hugo Rovira Zagal, oficial mayor del Congreso.

Nieves Limachi juró como miembro del Parlamento el 11 de noviembre del 2021 en reemplazo del fallecido legislador Fernando Herrera, quien conformaba la bancada de Perú Libre.