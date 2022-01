Comisión de Ética archiva denuncia contra Guido Bellido por agresión verbal a colega

La Comisión de Ética del Congreso decidió archivar la denuncia contra el legislador de Perú Libre Guido Bellido por agresión verbal sexista contra su colega de Avanza País, Patricia Chirinos.

Con 10 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones , la comisión decidió aprobar el informe de calificación que proponía declarar infundada la denuncia contra el parlamentario de la bancada del lápiz.

De acuerdo con el informe, no se pudo corroborar si existió o no dicha expresión sexista, ya que los testigos señalaron no recordar el momento preciso en que Chirinos señaló haber sido atacada. Además, manifestaron que no se pudo escuchar la frase que sentaba la agresión.

PUEDES VER: Carlos Tovar mostrará proceso de creación de carlincaturas desde este miércoles 12 de enero

Por su parte, Guido Bellido saludó la decisión de la comisión a través de sus redes sociales. “Saludo el trabajo objetivo y transparente de los colegas integrantes de la comisión de ética parlamentaria, quienes han visto por conveniente archivar la investigación seguida en mi contra por supuesta vulneración al código de ética parlamentaria ”, se lee en su mensaje.

La denuncia de Chirinos contra Bellido

En agosto del 2021, la congresista de Avanza País afirmó que había sido víctima de agresión verbal por parte de quien también fue presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. De acuerdo con la declaración de Chirinos, su colega la habría atacado con una expresión sexista durante la distribución de oficinas en la sede del Poder Legislativo.

“Digo que por favor quiero que me den esta oficina de mi padre (Enrique Chirinos Soto) y que tengo muchos sentimientos hacia esa oficina. Bellido agarró y me dijo: ‘qué te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije. ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’”, contó Chirinos Venegas a RPP durante una entrevista en aquel entonces.