Espinoza sobre Forsyth: “Hay alta probabilidad de que sea el precandidato de Somos Perú a Lima”

El coordinador de campaña de Somos Perú, Rennán Espinoza, indicó que el exalcalde de La Victoria y ex aspirante presidencial George Forsyth tiene muchas posibilidades de ser precandidato a la alcaldía de Lima por el partido del corazón, de cara a las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022, a celebrarse en octubre de este año.

“Candidateó a la municipalidad de La Victoria como invitado (del partido SP). Para las elecciones presidenciales no hubo entendimiento y decidió ir con Victoria Nacional. Concluida esa etapa hemos conversado ahora y se ha inscrito, es militante y hay alta probabilidad de que sea el precandidato a Lima ”, declaró Espinoza en diálogo con Agencia Andina.

Asimismo, aseveró que Forsyth no se ha inscrito a la agrupación exclusivamente para postular. “No se ha inscrito diciendo voy a ser candidato y por eso me inscribo, sino diciendo vamos a hacer partido, y si las bases determinan que así sea, lo será. Y si escogen a otro, estará bien y seguimos para adelante. No ha habido ningún tipo de condición de ninguna parte”, prolongó.

De igual forma, el excongresista aclaró que, aunque es cierto que Forsyth tiene muchas posibilidades de ser precandidato a Lima, eso no quiere decir que las opciones están cerradas para otros militantes. Y si alguno otro de Somos Perú desea participar para ser precandidato, todo se definirá en elecciones internas, que se debe realizar entre abril y mayo.

Rennán Espinoza también dijo que es decisión de otras agrupaciones políticas dar a conocer su precandidato a la alcaldía de la capital antes de las elecciones internas, como es el caso de Renovación Popular, que anunció que Rafael López Aliaga buscará el sillón de la Municipalidad de Lima en los siguientes comicios.

“En otros, los dueños del partido quieren postular y nadie les va a contradecir. En nuestro caso hay militantes que tienen esa aspiración y esperaremos con calma”, culminó Espinoza.

PUEDES VER: Alcalde Muñoz comprometido en actos irregulares en el Parque de las Leyendas

Forsyth se afilió a Somos Perú

Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), George Forsyth se encuentra afiliado a Somos Perú desde el 3 de octubre de 2021. Anteriormente, el exburgomaestre estuvo afiliado a Victoria Nacional, partido con el que fue candidato presidencial, pero se desafilió el 20 de mayo del año pasado, tras perder en los comicios nacionales.