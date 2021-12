Pasan al retiro por renovación de cuadros a 20 generales PNP

Generales de la Policía Nacional investigados por su presunta participación en la represión a las marchas contra el gobierno de Manuel Merino, y en compras de equipos de protección para evitar el contagio de la COVID-19, aparecen entre los 20 efectivos que han sido pasados al retiro por renovación de cuadros.

De ese total, 17 son generales de armas y tres de servicios.

La relación de los generales fue elaborada por el Comando de la Policía Nacional, que recibió la aprobación del presidente Pedro Castillo y el ministro del Interior, Avelino Guillén.

Durante el gobierno de Martín Vizcarra, se autorizó a los titulares de las direcciones policiales de todo el país a efectuar adquisiciones directas, sin licitación, los bienes necesarios para proteger a los efectivos que prestaban servicios durante la pandemia. Según la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, algunas autoridades policiales aprovecharon la situación para dirigir las compras a familiares, amigos o conocidos.

Entre los oficiales investigados por estos casos, han sido pasados al retiro el general Alfredo Vildoso Rojas, exjefe de la Dirección de Aviación Policial del Perú (Diravpol); y el general Adolfo Valverde Arcos, exjefe del Frente Policial de Puno.

También, el general Herbert Ramos Ruiz, exjefe de la Séptima Región Policial Lima; el general Víctor Zanabria Angulo, exjefe de la Región Policial Arequipa; el general Victor Montoya Mori, exjefe de la Región Policial de Ayacucho; y el general Carlos Tineo Crispín, exjefe de la Región Policial Huánuco.

Los que se van

El exjefe de la Región Policial Lima general Luis Cayas Medina, procesado por el asesinato de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, durante la represión del 14 de noviembre del 2020, ha sido incluido en el grupo de generales pasados al retiro.

La Fiscalía a cargo del caso atribuye al general Luis Cayas haber elaborado el plan de operaciones cuya ejecución implicó la muerte de Bryan Pintado e Inti Sotelo. El día de los hechos, Cayas se ubicó en el cruce de las avenidas Nicolás de Piérola y Abancay, donde falleció alcanzado por el fuego de la policía Inti Sotelo.

De baja. General PNP Luis Cayas, investigado por la represión. Foto: Oswald Charca/La República

También han sido invitados al retiro el general Ángel Toledo Palomino, exjefe de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos; el general William Espinoza Vivanco, jefe de la Región Policial de Áncash; el general Fernando Reátegui Lazarte, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales; y el jefe de la Región Policial de Tacna, general PNP Segundo Mejia Montenegro.

Han sido incluidos el jefe de la Dirección de Trata de Personas, general Marcos Del Águila Del Águila; el jefe del Frente Policial Puno, general Marcos Lara Vergara; el jefe del Frente Policial Cajamarca, general Luis Cacho Roncal; el jefe de la Dirección de Inspecciones de la Inspectoría General, general Manuel Vásquez Vásquez y el jefe de la Dirección de Criminalística, general Óscar Serván López.

El Consejo de Calificación para oficiales generales estuvo presidido por el comandante general de la PNP, teniente general Javier Gallardo Mendoza, los generales Luis Vera Llerena, Juan Olivera García, Aldo Muñoz Ygal, Fredy López Mendoza y los generales de servicio Gustavo Corrales Arrieta y Nagy Cabrera Contreras.

En un inicio, el comandante general Javier Gallardo propuso en la relación de pases al retiro al titular de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), general Óscar Arriola Delgado; al jefe de la Dirección de Investigación Criminal, general Vicente Tiburcio Orbezo; y al director de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, Miguel Lostanau Fuentes.

El general Arriola ha tenido papel significativo en la lucha contra el terrorismo. Recientemente, fue parte del proceso de retiro e incineración del cuerpo del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reinoso. Su participación como jefe de la Dincote fue relevante. Además, condujo las investigaciones de la masacre terrorista en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y mantaro (Vraem), que contribuyeron a la identificación de uno de los sujetos que intervino en el asesinato masivo.

Sin embargo, de acuerdo con fuentes de este diario, la propuesta fue observada por el ministro Avelino Guillén.

Del grupo de generales pasados al retiro, 8 pertenecían a la ex Policía de Investigaciones del Perú (PIP), 6 a la ex Guardia Civil, 2 a la ex Guardia Republicana y 1 a la PNP.

También han sido comprendidos los generales abogados de servicios Roberto Burgos del Carpio, Gustavo Botetano Villafuerte y el general médico Jorge Salazar Quiroz.

El 20 de noviembre, el gobierno del presidente Pedro Castillo ascendió al grado de general a un total de 25 oficiales: 23 de armas y 2 de servicios, a partir del primero de enero próximo.

Pasan al retiro a coronel que desarticuló a ‘Cuellos Blancos’

Entre los invitados al retiro se encuentra el coronel Martín Gonzáles Sánchez, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), uno de los artífices de la desarticulación de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos’.

En la lista. Coronel PNP Martín Gonzáles Sánchez. Foto: difusión

El el coronel PNP Carlos Villafuerte Salas, exjefe de la Unidad de Servicios Especiales (USE), y el coronel PNP Percy Tenorio Gamonal, exjefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), han sido comprendidos en las bajas policiales. Los dos están procesados por el crimen de Inti Sotelo y Bryan Pintado.