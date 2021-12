Ministro Aníbal Torres cuestiona que fiscal Norah Córdova lleve el caso Petroperú

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, cuestionó que la fiscal provincial Norah Córdova esté llevando el caso Petroperú, en el que se investiga a funcionarios de esta empresa estatal y otros por la compra de biodiésel a Heaven Petroleum Operators (HPO). Córdova, además, ha considerado que existen suficientes elementos para investigar la presunta vinculación del jefe de Estado con la contratación de la empresa HPO por US$ 74 millones.

La mencionada empresa privada ganó la millonaria licitación con Petroperú para la compra de biodiésel B100 días después de que su gerente general, Samir Abudayeh, se reuniera con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. El contrato ya ha sido anulado, pero la investigación a cargo de Córdova Alcántara aún sigue. De hecho, ya se han realizado diligencias dentro de la Casa de Pizarro.

Sin embargo, han surgido cuestionamientos contra la fiscal Córdova, pues, en sus redes sociales, ha señalado que Castillo Terrones encabeza un Gobierno de terroristas y corruptos. Además, se ha calificado como “anticomunista” y, en forma despectiva, se refirió a la forma de hablar del presidente Castillo.

Asimismo, cuando la ONPE definió el triunfo de Pedro Castillo, escribió: “Habemos terrucos”. Y, al día siguiente, manifestó que los ganadores de la elección ya empezaban a pedir la liberación de Abimael Guzmán. “Así van a empezar, comunistas, terroristas de m...”. Todas estas son algunas de las expresiones que ha tenido Córdova sobre el jefe de Estado.

Al respecto, el ministro Aníbal Torres dijo: “¿Cómo una fiscal, declarada enemiga del presidente Castillo, puede investigarlo? Esto sucede solo en Perú. Sin duda, los órganos de control procederán conforme a ley ”.

La fiscal Córdova Alcántara se ha pronunciado sobre estos mensajes dados a conocer por la prensa y ha indicado que sus funciones como representante del Ministerio Público no le imposibilitan que comparta “memes” en su red social personal.

“Yo no tengo posiciones políticas, porque dentro de mi función, eso me lo impide; pero no me pueden impedir que yo pueda reproducir memes que todos los días salen y que a mí me causan mucha gracia”, expresó en entrevista con Canal N.

“Yo no investigo a Castillo. Si me pregunta por el señor Castillo, yo no puedo. Así se pudiera, no tengo prerrogativa. No es mi competencia (...). En mi caso, no implica (interferencia en el desarrollo del caso) porque yo no estoy investigándolo, ni directa ni indirectamente, de ninguna manera. No tengo ninguna posición política”, reiteró.