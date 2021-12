César Acuña: “El informe de IDL respecto a Karelim López exige una investigación inmediata de la Fiscalía”

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, señaló que el último informe emitido por IDL-Reporteros en el que se menciona que la empresaria Karelim López habría entregado dinfero en efectivo al presidente de la República, Pedro Castillo, amerita una investigación formal por parte del Ministerio Público. Acuña agregó que el partido que dirige se mantendrá atento en la lucha contra la corrupción.

“El informe de IDL Reporteros respecto a Karelim López y su relación con altos funcionarios del Gobierno exige una investigación inmediata de la Fiscalía de la Nación . Que quede claro: en APP seremos implacables en la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga”, escribió en su cuenta de Twitter.

¿Qué dice el informe de IDL-Reporteros?

Una publicación de IDL-Reporteros de este jueves 16 de diciembre informa que hace pocos días hubo intento fallido de colaboración eficaz por parte de la empresaria Karelim López. De de acuerdo con la información que manejan, “López refirió tener información inculpatoria sobre el presidente Pedro Castillo. Dijo haber entregado a través del ahora exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, una suma de dinero en efectivo destinada al Presidente y previamente acordada con él”.

El informe continúa y menciona que el objetivo por el que Karelim López le habría dado dinero a Pedro Castillo “era tener la puerta abierta para las obras públicas y el acceso a la mayor cantidad posible de contratos. El dinero, que según dijo, fue pactado directamente con el Presidente, habría sido entregado a Pacheco en la semana del 22 de noviembre”.

Sin embargo, más adelante se relata que la colaboración eficaz no prosperó porque la fiscal Zecenarro puntualizó que “el primer paso de la delación premiada era reconocer culpa en el delito investigado y luego revelar, con pruebas, otras ilegalidades que pudieran servir para contrapesar la responsabilidad confesada”.

Karelim López habría organizado fiesta de hija de Pedro Castillo en Palacio de Gobierno

La empresaria Karelim López habría contratado los servicios de animación en el cumpleaños de la hija del presidente de la República, Pedro Castillo. Según un informe emitido por Willax, la investigada por el presunto delito de tráfico de influencias y negociación incompatible se comunicó con la artista Brenda Carvalho para que anime la fiesta infantil de la menor en Palacio de Gobierno, el último 27 de octubre.

De acuerdo al reportaje, la animadora dialogó dos veces con López Arredondo para conversar sobre temas logísticos. “Hablé con ella dos veces por el tema de la coordinación, me agradeció, luego me enteré que ella hizo la conexión (….) Me dijeron que era solamente para hacer algo presencial, me fui un ratito, estaba de pulpo”, indicó Carvalho, quien cobraría hasta 8.000 soles por hora de show.

El informe periodístico indica, además, que Karelim López Arredondo curiosamente días después de la fiesta ganó la millonaria licitación de 232 millones de soles para la empresa que asesoraba.