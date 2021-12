Congreso: califican de contradictoria la versión del ministro Juan Carrasco

El ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, fue interrogado ayer en la Comisión de Defensa del Congreso por las reuniones extraoficiales que hubo en un inmueble de Breña.

El presidente Pedro Castillo, como se sabe, también está involucrado en este caso.

“Yo fui al pasaje Sarratea y quería conversar con el presidente. Llego a las 10:28 p.m. y me retiro a las 11:20 p.m. Sin embargo, no logré entrevistarme con el presidente. No me reuní con nadie”, manifestó.

Carrasco dice que nadie lo llamó para que vaya a la vivienda de Breña y que no sabía que el mandatario se encontraba ahí. Pero igual fue a buscarlo para conversar sobre un tema personal.

“Yo acudo a un lugar privado y me quedo a esperar si en algún momento puede aparecer el presidente. Yo he ido voluntario y de oficio. Yo recién estaba asumiendo el cargo y necesitaba conversar de temas personales”, agregó.

El ministro no dejó claro, no obstante, por qué fue al pasaje Sarratea y no a Palacio de Gobierno, donde se supone despacha el presidente de la República. Al exfiscal de Lambayeque le preguntaron quién fue la persona que le abrió la puerta en la casa de Breña y quién lo atendió.

“No sé quién es la persona, no la conozco, solo sé que es una persona que atiende ahí. La puerta estaba abierta, la persona estaba al lado de la puerta. Llego con mi escolta, no fue clandestino”, respondió.

Lo que dijo antes

El 29 de noviembre, luego de conocerse el reportaje sobre la calle Sarratea, el ministro respondió esto a Radio Exitosa.

“¿De qué se trataban esa reuniones?”, le preguntaron.

“Es un tema particular, que no está dentro del tema de la gestión, somos respetuosos del trabajo de la prensa, en otros tiempos y gobiernos, son reuniones normales y cotidianas que se pueden realizar en un lugar privado”, respondió.

Y agregó: “El tema de lo que se trata, desde mi posición, nosotros manejamos el sistema de defensa de la nación y debemos mantener la reserva de esas reuniones, pudieron develar, incluso, cuestiones que conciernen al sector defensa”.

En esa entrevista, Carrasco no contó que buscó al jefe del Estado para conversar sobre un tema personal y no precisó si llegaron a conversar o no.

No le creen

Los congresistas opositores consideraron que lo dicho por el ministro Carrasco en su presentación ante la Comisión de Defensa se contradice con la versión que dio en noviembre.

“Estas declaraciones son las que generan desconfianza, pues, ministro”, exclamó José Cueto, de Renovación Popular.

“Las versiones que usted dio son diferentes a las que está mencionando el día de hoy”, protestó Patricia Juárez, de Fuerza Popular.

“Usted dijo que la reunión fue referida al sistema de defensa a la nación, ahora nos dice que no hubo reunión”, criticó José Williams, de Avanza País.

Reacciones

Héctor Valer, Somos Perú

“Me llama la atención que genera contradicciones. En el derecho penal la contradicción conlleva a la sospecha. Usted debería ser investigado por las autoridades correspondientes”.

Edwin Martínez, Acción Popular