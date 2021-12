Flor Pablo: los responsables son los dueños de estas universidades, no la Sunedu

La reforma universitaria, una de las más importantes de la última década en el Perú, podría sufrir un gran golpe si el Congreso de la República da luz verde al proyecto de ley que hoy, 10 de diciembre, debatirá la Comisión de Educación, la cual busca dar una segunda oportunidad a las universidades públicas que no consiguieron el licenciamiento y, además, convertir a la Sunedu en una figura similar a la extinta Asociación Nacional de Rectores (ANR).

Para la congresista del Partido Morado y exministra de Educación, Flor Pablo, lo mejor sería que la Comisión de Constitución sea la encargada de debatir estas iniciativas bajo los pronunciamientos realizados por el Tribunal Constitucional (TC), que ya determinó que la ANR no era una instancia de regulación.

Recordó que, luego de la aprobación de la reforma universitaria, un grupo opositor presentó una demanda constitucional, pero fue desestimada y se avaló la existencia y legalidad de la Sunedu como un órgano autónomo que posee la capacidad de supervisar la calidad de la educación superior.

“Año tras año han venido estos movimientos promovidos por dueños de universidades o por universidades públicas que no quieren entrar a derecho”, subrayó.

Pablo lamentó que la comisión dirigida por el congresista de Renovación Popular, Esdras Medina, no permita realizar un debate mucho más amplio y pausado.

Asimismo, desmintió que las universidades privadas no tengan una oportunidad para cumplir con los requerimientos mínimos que exige la Sunedu. Acotó que tras la denegación del licenciamiento, el Estado, mediante decretos supremos, buscó que estas casas de estudio vuelvan a aplicar y conseguir la autorización.

Es decir, las universidades privadas, al igual que las públicas, podían reiniciar todo el proceso, pero con los nuevos estándares que posee la Sunedu, los cuales son más rigurosos como lo está realizando la Universidad San Luis Gonzaga de Ica.

“Tiene que volver de cero porque, lamentablemente, no pasaron. Acá hay un tema, efectivamente, los estudiantes han quedado en estas universidades que no han asumido con responsabilidad de garantizar educación, pero no se puede responsabilizar a la Sunedu, los responsables de ello son los propios dueños de estas universidades. Si quieren tener licenciamiento, tienen que volver a comenzar. Es pésimo, es una mala noticia para la reforma universitaria porque se trae abajo un esfuerzo de años”, indicó.

La congresista morada precisó que, afortunadamente, se ha logrado conformar un bloque parlamentario de 21 votos que pretende defender la educación y los intereses de los jóvenes.

“Nos hemos denominado el bloque parlamentario pro-reforma universitaria. Estamos comprometidos con defender la reforma”, dijo.