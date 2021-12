Chiabra a César Acuña tras votar diferente en APP: “Respetos guardan respetos”

El congresista de Alianza para el Progreso Roberto Chiabra se mostró incómodo por las últimas declaraciones del líder de APP, César Acuña, en referencia a la votación diferente que tuvieron él y su compañera de bancada Gladys Echaíz, quienes el último martes 9 de diciembre votaron a favor de la admisión de la moción de vacancia. El excandidato presidencial señaló que si fuesen militantes “los expulsaría mañana”.

“Solo voy a decir que respetos guardan respetos. (…) Bueno, si dice públicamente que si fuésemos militantes nos habría expulsado, ¿Cuál es el mensaje? Yo creo que respetos guardan respetos y se tendría que conversar. Hay que estar tranquilo, tengo la libertad de opinar, toda la libertad de votar y nadie me ha dicho que tengo que votar de una u otra manera” , declaró a Exitosa.

En esta línea, Roberto Chiabra defendió su votación al asegurar que el jefe de Estado debía acudir al Congreso a dar explicaciones ante los cuestionamientos en su contra: “La idea era que el presidente vaya y no por obligación, sino por necesidad del mismo presidente. El país lo necesitaba. (…) El presidente ayer debió dar un mensaje a la Nación reconociendo sus errores, eso lo haría grande. El presidente crece con eso. Él tiene que demostrar, tiene que darse cuenta de que es el presidente. Yo era partidario de que vaya, que acepte sus errores y asuma” , agregó.

Acuña se refiere a votación diferente de Chiabra y Echaíz

El último miércoles, el líder de Alianza para el Progreso señaló que si los legisladores de su bancada, Roberto Chiabra y Gladys Echaíz pertenecieran a su partido, los habría expulsado por no acatar el acuerdo de no apoyar la moción de vacancia presidencial formulada contra Pedro Castillo. Ambos fueron los únicos de APP en apoyar la iniciativa, la cual finalmente no alcanzó los 52 votos necesarios.