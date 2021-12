Héctor Acuña tras crítica del líder de APP: Pido perdón a Echaíz y Chiabra

El congresista de Alianza para el Progreso Héctor Acuña pidió disculpas en nombre del partido a sus colegas de bancada Roberto Chiabra y Gladys Echaíz por los comentarios del líder de APP, César Acuña, quien dijo que si ambos fuesen militantes del partido los habría expulsado del partido por votar a favor de la admisión de la moción de vacancia presidencial. Considera que se debe tratar con respeto a los parlamentarios.

“El respeto es fundamental en las personas. Considero que ha sido parte de la euforia del momento con motivo de celebrarse los 20 años del partido. Ha sido un exceso y creo que yo podría pedir disculpas a nombre del partido. A mis colegas Echaíz y Chiabra, a todos aquellos que se hayan ofendido. Respetos guardan respetos es una bonita frase que se debería practicar”, declaró a Canal N.

En esta línea, Héctor Acuña señaló que conversará con César Acuña para tratar el tema: “Voy a tratar de conversar, pero, aunque parezca mentira, pocas veces nos reunimos porque cada uno tiene su agenda. En el momento que yo pueda conversaré, porque esa es la labor del hermano y amigo: hacerle ver cuáles son sus errores, ver en qué podemos mejorar”, agregó.

Acuña se refiere a votación diferente de Chiabra y Echaíz

El último miércoles, el líder de Alianza para el Progreso señaló que si los legisladores de su bancada Roberto Chiabra y Gladys Echaíz pertenecieran a su partido los habría expulsado por no acatar el acuerdo de no apoyar la moción de vacancia presidencial formulada contra Pedro Castillo. Ambos fueron los únicos de APP que respaldaron la iniciativa, la cual finalmente no alcanzó los 52 votos necesarios.