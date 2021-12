RMP sobre las bancadas del Congreso: “No confiemos en lo que dicen; sino en lo que hacen”

A solo un día de que el Congreso discuta si admite a trámite la moción de vacancia contra Pedro Castillo, el presidente de la República continúa reuniéndose con diversos líderes políticos para frenar su destitución. Rosa María Palacios indicó que a estas horas de la mañana, el Legislativo sí cuenta con los 52 votos, por lo que el próximo jueves o viernes el líder de Perú Libre deberá responder ante el Pleno.

“Hay varias dudas. Hay que discutir si en un futuro cercano, se reúnen los 87 votos para vacar a Pedro Castillo”, sostuvo.

¿Cuáles son las posturas? Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, anunció que no mantendría ningún diálogo con Pedro Castillo. Además, recalcó su postura a favor de la vacancia presidencial.

Mediante un tuit, el excandidato presidencial informó sobre su proyecto para el país en cuatro pasos. Primero, vacar a Castillo, luego a Dina Boluarte. Seguidamente, destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para, finalmente, convocar a nuevas elecciones.

Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, mantiene una posición parecida. El partido naranja ha señalado que la invitación desde Palacio de Gobierno no es ”sincera y transparente” y que solo se busca “lavar la cara” del mandatario.

“Pedro Castillo está buscando alianzas, apoyo, negociar, lo que fuera. Poco tiene para ofrecerle a FP y, en la misma posición que Rafael López Aliaga, ni siquiera va a admitir una reunión”, acotó RMP.

Avanza País también descartó reunirse con Castillo Terrones. Sin embargo, Edwin de la Cruz Ponce, quien se identificó como dirigente del partido, se acercó a las instalaciones del Ejecutivo para mantener un diálogo con el mandatario. La bancada de Hernando de Soto alegó que esta persona está en proceso de expulsión.

Asimismo, el expresidente Francisco Sagasti se reunió con su sucesor el último sábado 4 de diciembre. El excongresista del Partido Morado manifestó que la cita no fue en torno a la posible vacancia, sino en cómo el gobierno de transición manejó las crisis políticas y su relación con la prensa.

No todos los partidos tienen clara su posición. César Acuña, de Alianza para el Progreso (APP), acudió a la cita con el profesor cajamarquino. No obstante, mediante su cuenta de Twitter advirtió que su partido no avalará presidentes corruptos, pero aclaró que el voto de su bancada será meditado y pensado para no ser cómplices de la inestabilidad.

Edmundo del Águila Morote, recientemente elegido secretario general de Acción Popular, informó que sí aceptaría la invitación del jefe de Estado. Sin embargo, la bancada señaló que la representación de la agrupación la tiene el vocero titular y los voceros alternos.

“Acción Popular tiene estos problemas todo el tiempo. Yo creo que un líder representativo de Acción Popular, con el que debería hablar el presidente, es Raúl Diez Canseco, pero él ha mandado una carta diciendo que no representa a nadie, qué complicado (...) Recordemos que AP no tiene problemas para vacar presidentes y poner a uno de su partido como presidente del país y ¿quién preside hoy el Congreso? María del Carmen Alva”, explicó Palacios.

José Luna Galvez, congresista y presidente de Podemos Perú, se reunió con Castillo Terrones el último viernes 3 de diciembre y, aunque le ofreció consejos de gobernabilidad, no adelantó la postura de su bancada, al igual que Somos Perú.

“Sospecho que los votos de Podemos Perú se van todititos para la vacancia, conjuntamente con los de Somos Perú, probablemente, con los de APP y, tal vez, algunos de Acción Popular”, analizó.

Aunque Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, se reunirá con Pedro Castillo este lunes en horas de la tarde, ya ha anunciado que su partido rechaza contundentemente la moción de vacancia presidencial promovida por los “sectores fascistas” del país.

“Esto es un pequeño salvavidas que le entrega Vladimir Cerrón a Pedro Castillo, pero si hay cinco, del sector no magisterial, que deciden votar a favor de la moción, mucha atención, porque pueden votar por la vacancia, y con esos alcanzan los 87 votos. La situación de Cerrón es muy crítica porque tiene que tomar una decisión que le permita ser candidato presidencial. No confiemos en lo que dicen, sino en lo que hacen”, dijo la conductora de LR+.