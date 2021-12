¿Cómo va la posición de los congresistas de APP sobre la admisión de moción de vacancia?

Tras las declaraciones del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, emitidas el último viernes 3 de diciembre, parlamentarios de la bancada se manifiestan sobre la posibilidad de admitir o no a debate la moción de vacancia presidencial impulsada por la congresista de Avanza País Patricia Chirinos.

Hasta el momento, en APP se conocía que los congresistas Gladys Echaíz, Roberto Chiabra, Lady Camones y Alejandro Soto habían declarado estar a favor de debatir la vacancia en el pleno del Congreso y escuchar el descargo del presidente de la República, Pedro Castillo.

En ese sentido, el vocero de Alianza para el Progreso, Eduardo Salhuana, se refirió a las declaraciones de César Acuña sobre que la bancada tomará una decisión “pensando en el bienestar de los peruanos” y precisó que esta acción tendrá lugar este lunes.

“Esa decisión se tomará el día lunes, en una reunión previa que tendremos cuando los colegas retornen de provincias de su semana de representación”, dijo esta mañana para RPP.

Si bien Salhuana aseguró que en caso se logren los votos, el presidente Pedro Castillo deberá responder por las reuniones con funcionarios en su casa de Breña; se ratificó en que la situación del mandatario no tiene el sustento suficiente para considerarse dentro de las causales de vacancia.

“La vacancia por incapacidad moral permanente está pensada en que existan hechos claros, hechos objetivos que haga indigno la continuidad en el cargo del presidente de la República. Y esa idoneidad moral tiene que ser declarada por el Congreso de la República, en este caso cuando uno revisa el sustento, se habla de uso ilegal de fondos, nombramiento de funcionarios supuestamente vinculados al terrorismo, uso de tráfico de influencias en los ascensos en las Fuerzas Armadas, las relaciones diplomáticas con Venezuela y que el presidente genera inestabilidad política y que no protege el derecho de las mujeres”, enfatizó.

Por su parte, en conversación con La República, la parlamentaria Heidy Juárez se mostró escéptica ante la situación y consideró que todavía se estaba evaluando la posibilidad de emitir un voto en bloque o de manera individual.

“Vamos a evaluar. No sabemos qué va a pasar mañana. Es tan incierto debido a las decisiones del presidente que no sabemos qué va a pasar mañana. Yo ahora estoy evaluando. Pero vamos a reunirnos como bancada para ver si el voto es a consciencia o si es en bloque”, señaló.

Asimismo, criticó la prisa de Patricia Chirinos al presentar la moción de vacancia, ya que no contempla las últimas reuniones que el jefe de Estado ha sostenido con funcionarios en su domicilio en Breña. Para Juárez, la prisa por sobresalir políticamente ha dejado un vacío que el presidente podría utilizar en su defensa.

“Le he jalado las orejas a la congresista Chirinos y le dije que no era el momento de presentar una moción de vacancia. Pero se apresuró por su afán de figuretismo, de sobresalir políticamente, como Rafael López Aliaga. Eso ha hecho que el presidente tenga aristas por donde defenderse”, agregó.

Sin embargo, insistió en que Castillo Terrones deba asistir al Pleno para responder los cuestionamientos de los parlamentarios y que respetan las opiniones del líder del partido César Acuña, pero que este no puede tomar decisiones por la bancada.

“Creo que las cosas están claras. Hay que ver el panorama. Yo no sigo a nadie como parte de un rebaño. Respeto a César Acuña, pero tampoco es que tome decisiones por nosotros (...) Creo que ayer el ingeniero César Acuña ha sido enfático con respecto a que el presidente Castillo conteste y se someta a investigación. Lo otro es que acuda a responder al Congreso de la República. Nosotros estamos a favor de la gobernabilidad y en nombre de ella es que cuando hubo convocatoria él acudió. Pero eso no exime que ejerzamos el control de fiscalizar y legislar”, enfatizó.

Otras prioridades

La congresista Heidy Juárez remarcó que actualmente existen otras prioridades que se están dejando de lado, como la lucha contra la pandemia y la seguridad ciudadana. Además, denunció la muerte de un agricultor en la localidad de Bernal, Piura, en donde se presume que podría haber un mal accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Algo en lo que he sido muy enfática es que hay cosas importantes que resolver como el caso de la pandemia. ¿Qué tenemos que hacer para que la ola que viene no sea tan grande? Seguridad ciudadana es otro tema. Todos los días mueren por sicariato. Ayer en Bernal, Piura, ha muerto un agricultor en una parcela y su moto estaba en la comisaría. Desde que fue detenido no lo volvieron a ver. Yo expuse que existían malos elementos en la Policía Nacional y el general Malaver no los quiso separar”.

Dialogar no es comprometerse

Por otro lado, la congresista Cheryl Trigozo, de la región San Martín, declaró que hasta el momento tiene pensado votar a favor de la admisión de la vacancia el martes 7 de diciembre en el Congreso, pese a que el vocero de la bancada, Eduardo Salhuana, se mostrase en contra de la moción. No obstante, indicó que sostendrán una reunión con César Acuña, líder de APP, y el resto de la agrupación parlamentaria este lunes.

Al respecto, sostuvo que será fundamental escuchar las explicaciones del presidente Pedro Castillo sobre la presuntas irregularidades que atañen a su Gobierno.

“Yo creo que la interpelación presidencial es buena. Voy a votar a favor. Voy a escuchar al presidente cuál es su defensa. Solo espero que se presente en el Congreso. (...). Hay muchas irregularidades, el cual ha faltado a la investidura. Es bueno siempre escucharlo. La interpelación sí va”, comunicó la parlamentaria.

Cuando se le consultó sobre la reunión entre Castillo Terrones y Acuña Peralta el último viernes, la legisladora saludó la iniciativa del jefe de Estado, pero dejó en claro que dicho encuentro no significa un compromiso con el Gobierno. “Yo creo que dialogar no es comprometerse”, dijo, aunque mencionó que desconoce el contenido de la conversación.