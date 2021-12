Las reuniones en Breña aún no son incluidas en la moción de vacancia

Al cierre de esta nota, ningún congresista de Avanza País, la bancada promotora de la destitución presidencial, incluyó en su moción de vacancia la denuncia de las reuniones en la casa de Breña, que involucra al mandatario Pedro Castillo, y las diligencias de la Fiscalía que encontraron US$ 20 mil en el despacho de Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio.

El único documento, ingresado el 30 de noviembre como un anexo más al pedido de destitución, es una carta del representante de las personas con epilepsia del Perú, Raúl Mendoza, quien señala que otro argumento más para revocar al mandatario es que no ha promulgado una ley a favor de los ciudadanos con este diagnóstico.

El 25 de noviembre, luego de que se dio cuenta la solicitud de vacancia de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, notificó al jefe del Estado para informarle que algunas bancadas querían destituirlo por las siguientes siete razones:

El presunto uso ilegal de fondos de campaña de Perú Libre, los ascensos en las Fuerzas Armadas y tráfico de influencias en la Sunat, acercamientos con el Gobierno de Venezuela, mala relación con la prensa, inestabilidad económica, designación de funcionarios ligados al terrorismo y permisividad con la violencia de género.

El debate de la admisión de la vacancia es el 7 de diciembre. En vista de que estos dos temas -las reuniones en Breña y el dinero encontrado en Palacio- no han sido incorporados en el documento, la duda es si el presidente está obligado o no a responder por estos dos cuestionamientos no mencionados en el pedido de vacancia.

Los vacíos por resolver

La República conversó con dos exoficiales del Congreso y un constitucionalista al respecto.

José Élice sostuvo que nada impide una ampliación de los argumentos o denuncias, pero la oposición tendría que anexarlas antes de que se discuta la admisión. Porque, caso contrario, deberán presentar otra moción y eso implica un nuevo trámite.

“Esto va dilatar los plazos que establece el reglamento del Congreso. Se dispara el tiempo una vez que se da cuenta en el Congreso y se comunica (otra vez) al presidente”, precisó.

José Cevasco, por su parte, considera que si la oposición desea aumentar los temas a discutirse o los argumentos para demostrar la incapacidad moral de Castillo debe presentar una moción complementaria.

Este diario le preguntó si, en todo caso, se puede añadir estos puntos como un anexo a la moción de vacancia elaborada por Patricia Chirinos. “No, porque el trámite (de ese documento) ya empezó y hasta el señor Castillo tiene oficialmente esa moción”, respondió.

Chirinos ha olvidado ese detalle.

El martes por la noche, la vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, comentó que, en caso no se amplíen los temas en el pedido de vacancia, ella optaría por presentar otra moción para evitar el silencio de Castillo.

El otro escenario es que la oposición no incorpore más elementos y someta a debate y votación el pedido de vacancia de Chirinos tal cual. “Porque la discusión ahorita es más política que jurídica”, refirió el constitucionalista Pedro Grandez.

El último miércoles, La República informó que había 50 votos a favor de la admisión de la vacancia. Ayer se conoció que dos congresistas más se sumarán: uno de Acción Popular y otro de Somos Perú, que sería Alfredo Azurín.

Con ello, la oposición tiene en sus manos los 52 votos necesarios para dar luz verde al pedido de destitución y convocar al presidente al hemiciclo.

Reacciones

Lady Camones, vicepresidenta del Congreso

“En esta oportunidad vamos a lograr los 52 votos, porque a raíz de estos acontecimientos muchos de mis colegas se están sumando para citar al presidente Pedro Castillo”.

Wilmar Elera, Somos Perú

“Nosotros queremos invitar al presidente para que vaya al Congreso por el tema de la casa de Breña y los US$ 20 mil (encontrados en Palacio). Tenemos que escucharlo”.