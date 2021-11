Apoyo de la facción cerronista a la vacancia llevaría a la ruptura definitiva de Perú Libre

Las contradicciones dentro de la bancada de Perú Libre se han hecho notorias con el paso de los meses: desde las opiniones encontradas en relación al voto de confianza al Consejo de Ministros que lidera la primera ministra Mirtha Vásquez hasta la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, la cual fue presentada el último jueves por la congresista de Avanza País Patricia Chirinos.

En un comunicado, el bloque magisterial de Perú Libre expresó su rechazo enfático a “la oposición golpista y obstruccionista que busca responder a sus intereses personales y no de las grandes mayorías”.

“Estas bancadas golpistas que antes clamaban por estabilidad política y económica ahora se han quitado la careta, demostrando con sus actos que no piensan en el país, sino en tomar el poder con métodos antidemocráticos, vulnerando la propia Constitución Política que decían defender”, se lee en el pronunciamiento.

Por su parte, el vocero Waldemar Cerrón, que lidera la facción cerronista de Perú Libre, no adelantó una postura clara, más bien señaló textualmente que se viene “evaluando” la moción de vacancia.

“Estoy diciendo bien claro que estamos evaluando, evaluar significa ponderar las condiciones necesarias para tomar una decisión. Una vez evaluado, se toma una decisión responsable. Están diciendo que se está evaluando el apoyo, y no es así. Hay que ser concreto”, declaró a la prensa en exteriores del Congreso.

Apoyo de la facción cerronista a la vacancia dividirá a Perú Libre, señalan especialistas

El politólogo Alonso Cárdenas considera que actualmente en la bancada del oficialismo existe una “división de facto”, la cual aún no se materializa en la conformación de una nueva agrupación parlamentaria, que estaría integrada por el bloque docente y quienes respaldan al presidente Pedro Castillo.

“Más allá de la retórica, lo que importa aquí son los hechos y, en este caso, los hechos significan los votos. (...) Si una fracción de la bancada de Perú Libre apoya la vacancia, ese es un punto de no retorno. Sería un clavo más en el ataúd del sistema de representación política en el Perú”, apuntó el experto a esta redacción.

Cárdenas también sostiene que, de suceder la fracción del partido de Gobierno, la figura presidencial se vería afectada. No obstante, resaltó que el Ejecutivo estaría tendiendo lazos con Alianza para el Progreso, lo cual “compensaría un poquito la ruptura total de Perú Libre”.

De igual manera, Paula Távara sostuvo que, aunque parezca poco probable, un eventual respaldo por parte de la facción cerronista a la moción de vacancia desencadenaría la ruptura de la bancada oficialista.

“La que hasta ahora ha sido una separación fáctica, pero no formal, podría terminar de romperse si hay un apoyo a la moción de vacancia, pero parece poco probable. Tengamos en consideración que el propio Vladimir Cerrón ha salido a plantear una defensa no al presidente Castillo sino a las institucionalidad. Parece muy poco probable que haya un respaldo de esta (moción), no digo de futuras, por parte del ala cerronista”, acotó Távara a La República.

Discrepancias en Perú Libre evidencian fallas en el sistema de partidos, afirman expertos

Para el politólogo Alonso Cárdenas, las descoordinaciones en la bancada de Perú Libre denotan “la debilidad institucional del sistema de partidos”. En ese sentido, precisó que esto también se puede apreciar en gran parte de los partidos representados en el Parlamento.

“Al no haber una militancia, un programa definido, que muchos de los que participan en las elecciones son invitados (...), al ver tanta improvisación y fragilidad, vemos este fenómeno que no es exclusivo de Perú Libre. Recordemos que Renovación Popular fue el primer partido en partirse. También tenemos esta situación similar en Acción Popular, donde hay una parte de la bancada que está más vinculada con el gobernador de Cajamarca (Mesías Guevara) y hay otra que está más cercana, por ejemplo, a (Manuel) Merino”, explicó Cárdenas a La República.

Por su parte, Paula Távara también señaló que las diferencias en el oficialismo son “acciones naturales” debido a que siempre fueron dos bloques. Asimismo, dijo que las discrepancias a la interna no son exclusivas de Perú Libre, sino que “es donde se ha notado más”.

“La falla está en el sistema de partidos en sí mismo y en la forma en la que los partidos políticos se están constituyendo, que genera que haya muchos invitados dentro de las listas, que no haya una posición conjunta al interior que luego tenga un reflejo al interior de las bancadas. Es así como deberían funcionar”, comentó la politóloga.

Para Távara, “no deberíamos tener que mirar a la bancada para mirar la opinión del partido, sino al revés”. “Pero, como no tenemos partidos políticos fuertes, estos no construyen posiciones políticas o proyectos de país y por tanto luego tienen actores al interior del Parlamento que juegan bajo sus propios intereses”, añadió.