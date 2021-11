RMP: “Keiko Fujimori quiere tirarse completito el gobierno de Castillo, clarísimo”

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, propuso una moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo por incapacidad moral, durante la última sesión del Pleno. Rosa María Palacios sostuvo que fue un desacierto.

La iniciativa, según Palacios, no convenció ni a los miembros de Avanza País, a otras agrupaciones del Congreso y mucho menos al mismo Hernando de Soto.

“Se necesita una razón y la razón no puede ser que el señor presidente no distingue el bien del mal. En el Código Penal, las personas que no distinguen el bien del mal tienen una grave alteración de la consciencia y, por tanto, son inimputables, psicópatas”, indicó.

Algunas hipótesis precisan que Chirinos Soto quería desviar la atención de sus desafortunadas declaraciones en un spot publicitario donde se le visualiza al lado del “horno más grande del Perú”, en Ayacucho, e incita a usarlo con hombres violentos y corruptos.

No obstante, otros apuntan a que se quiso medir fuerzas; es decir, saber cuántos congresistas están dispuestos a destituir a Castillo Terrones.

La letrada recordó que, de acuerdo al Reglamento del Congreso en su artículo 89, para presentar la moción de vacancia son necesarias las firmas de 26 parlamentarios. Para aprobar la medida en el Pleno, se requieren 52 votos y para vacar al jefe de Estado hacen falta solo 87.

“Las cosas le salieron muy mal a la señora Patricia Chirinos. Primero porque ha victimizado al presidente de la República. Ser incompetente no es una falta establecida en la Constitución del Perú, entonces ¿Por qué lo están vacando?”, cuestionó.

Aunque la gran mayoría de bancadas se mostró en contra de la propuesta de la exalcaldesa de La Perla y hasta se ha presentado una moción de censura en su contra, la lideresa de Fuerza Popular, vía Twitter, ha anunciado que la bancada naranja se sumará al pedido de Patricia Chirinos.

“En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la ha decidido firmar la moción de vacancia presidencial”, escribió la hija de Alberto Fujimori.

“Ya tienen los 26 votos para presentar (la moción), la bancada de Keiko Fujimori tiene 24 votos. Veremos si tienen los votos para someterlo a debate. Hay que recordarle a la señora Keiko Fujimori que ser incapaz en la conducción de un país no es causal de vacancia. No está en la Constitución que escribieron para su papá. Keiko Fujimori quiere tirarse completito el gobierno de Pedro Castillo, clarísimo. No sé si Keiko Fujimori se da cuenta de lo abusiva que se le ve”, manifestó RMP.