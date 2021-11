Ministro Walter Ayala: “Si no he hecho nada, ¿por qué voy a renunciar?”

Walter Ayala, titular del Ministerio de Defensa, se presentó este 10 de noviembre ante la Comisión de Justicia del Congreso, grupo al que fue citado para responder por la autorización a las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía. Durante la sesión, el ministro fue cuestionado por mantenerse en el cargo luego de la polémica por presuntas presiones en los ascensos de las FF. AA.

A su salida, el ministro Walter Ayala fue interrogado por la prensa por su situación, ya que el último 8 de octubre había puesto su cargo a disposición ante las revelaciones de ex comandantes generales del Ejército y las Fuerza Aérea del Perú. Según explicó, no existió irregularidades en el proceso de ascensos.

“ Uno, yo no me corro de nadie. Dos, tengo la conciencia tranquila. Tres, si no he hecho nada, ¿por qué voy a renunciar? (Pero, ¿puso su cargo a disposición?) Sí, porque es mi sector y me siento responsable si dos excomandantes, cuando son invitados al retiro, entran en un campo político, pero quien los escogió a ellos al final fui yo porque, cuando entramos al Gobierno, los comandantes generales fueron relevados y fueron estas dos personas los que ingresaron a trabajar”, manifestó.

Al ser consultado sobre si recomendó ascender a Ciro Bocanegra, tal como lo señaló el ex comandante general del Ejército, Ayala enfatizó que en “ningún momento” solicitó beneficiar a nadie.

“ En ningún momento (pedí ascensos). Desmiento eso categóricamente. (¿Hubo pedidos para beneficiar a algún oficial?) Lo que ha habido es información . Recuerdo que le mandaba al general Vizcarra, por ejemplo: ‘Este que está ascendiendo me dicen que tiene varias denuncias en la Fiscalía’. Y me contestaba que eso no estaba en su legajo”, indicó.

Walter Ayala: Existen denuncias de personal de las FF. AA. sobre irregularidades en ascensos

Según explicó el ministro de Defensa, existe personal dentro de las FF. AA. que ha denunciado irregularidades en los procesos de ascensos y que hay al menos cinco causales que llevaron al pase al retiro al ex comandante general del Ejército José Vizcarra.

“Hay como cinco causales por las cuales el general Vizcarra ha sido relevado. (¿Cuáles son esas causales?) El día de mañana las voy a decir en la Comisión de Defensa”, enfatizó.