Waldemar Cerrón: “El Perú ha sido secuestrado por los caviares de la derecha empresarial”

El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, afirmó que el Perú se encuentra “secuestrado por los caviares de la derecha empresarial”, bajo el contexto de la confianza otorgada recientemente al Consejo de Ministros liderado por Mirtha Vásquez que, en la actualidad, no cuenta con representantes del partido alineados a las ideas del secretario general, Vladimir Cerrón.

En ese sentido, al preguntársele sobre el término fujicerronismo, utilizado para describir cómo el ala radical de Perú Libre y Fuerza Popular coinciden en sus votos dentro del Congreso, Waldemar Cerrón dijo que respetaba al partido fujimorista, pero que no se sentía cercano a él.

“Yo creo que la bancada de Fuerza Popular merece todo el respeto necesario política y socialmente hablando, pero hay un tema muy importante: que el Perú ha sido capturado por los caviares de la derecha empresarial que no quieren dejar el poder que tienen , no quieren que nuestro Perú Avance. Y en eso hay coincidencias. No solamente es con la bancada de Fuerza Popular; también están Acción Popular y otras bancadas”, declaró para Cuarto Poder.

No obstante, pese a las coincidencias con las referidas agrupaciones y la disconformidad con el actual Consejo de Ministros, Waldemar Cerrón aseguró que Mirtha Vásquez cuenta con el apoyo de Perú Libre.

“Nosotros no estuvimos de acuerdo, en un principio, porque consideramos que no se iba a cumplir la dirección de nuestra propuesta como partido político. Tenemos una agenda política, hubiésemos querido que integre, de repente, alguien del partido para que pueda continuar. Pero ya están dadas las cosas. Hablar del pasado sería retroceder. Yo creo que este gabinete Vásquez tiene que ir adelante con la ayuda de todos los peruanos”, alegó.

En esa línea, aseguró que el partido oficialista respeta la democracia. “Estos son momentos democráticos que el país tiene que aprender. Además de eso, si yo voté en contra, pero la mayoría decidió darle el respaldo, nuestro deber es seguir adelante sin obstruir ”, sostuvo.

El vocero perulibrista se refirió también al presunto fraccionamiento que habría dentro de su grupo parlamentario. “No hay separación. Lo que hay es argumento, separación ideológica, posición de clase. Cada uno tiene su forma de pensar”, dijo.

Finalmente, al consultársele si seguía comunicándose con el presidente Pedro Castillo, Waldemar Cerrón respondió: “Por supuesto. Un saludo a Pedro Castillo con olor, sabor y color a pueblo. Es nuestro presidente. Nosotros lo dijimos el día en que salimos después de la reunión de Palacio. No estamos de acuerdo con el gabinete, pero siempre vamos a estar de acuerdo con el presidente (...) Yo sé que está haciendo mucho esfuerzo y que va a volver a la agenda planteada en campaña (electoral)”, expresó.