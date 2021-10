Encuesta IEP: más apoyo a gabinete pero Pedro Castillo baja en el sur y zonas rurales

El gabinete de Mirtha Vásquez tiene un mayor apoyo de los ciudadanos que su antecesor en su búsqueda de la confianza, pero el presidente Pedro Castillo cae en el sur y zonas rurales, pilares de su respaldo desde las elecciones, según muestra la última encuesta de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio consultó a la población del lunes 25 al jueves 28 de octubre reciente y tiene márgenes de error de 2,8 puntos encima y debajo de cada resultado de representación nacional.

Aproximadamente, un 65% de los peruanos cree que el Congreso debería darle el voto de confianza al nuevo equipo ministerial, que encabeza Vásquez. Es decir, dos tercios del país daría ese apoyo: si el Parlamento representa a la población, podría argüirse que debe sintonizar con lo que esta pide.

Cuando el jefe del gabinete era Guido Bellido y buscaba esa confianza, un 56% de la ciudadanía opinaba que el Legislativo debía darla. Con Vásquez, esa posición favorable al Gobierno entre los peruanos es mayor.

Ese respaldo del Congreso es requisito para que el equipo ministerial siga en sus cargos. Que el Parlamento le dé la confianza hace que Vásquez y sus ministros mantengan el mando.

Sin embargo, la aprobación al actual gabinete no es mayoritaria: está en un 43% del país. Al contrario, un 49% desaprueba.

Caídas de Castillo

El presidente Castillo tiene mayor desaprobación que aprobación entre los peruanos, respecto a la forma como está conduciendo su gobierno: un 48% lo descalifica en esta evaluación y un 35% lo aprueba.

En el último mes, ha aumentado la reprobación al jefe del Estado: de un 42% de los ciudadanos a un 48%, grosso modo.

Entre los encuestados, en tanto, el mandatario pierde aprobación: pasa de 40% a 35% de setiembre a octubre. Sin embargo, no hay certeza de que caiga entre todos los peruanos.

En cambio, el estudio sí concluye que ha bajado la aprobación a Castillo en las provincias del sur del país y en las zonas rurales, sectores que le dieron rotundo respaldo desde la campaña electoral.

Entre los sureños, el jefe del Estado era aprobado por un 58% hace un mes. Ahora un 42% de esas zonas lo favorece cuando hacen la misma evaluación.

En el Perú rural, un 55% le daba su aprobación a fines de setiembre. Esta semana, en cambio, un 41% de los campesinos mantenía la calificación positiva sobre cómo el mandatario está conduciendo su gobierno.

Pros y contras

Un 62% de los peruanos cree que Castillo no tiene un plan claro para el desarrollo del país. Al contrario, solo un 32% piensa que sí lo tiene: casi la mitad.

Para un 25% de los peruanos, lo mejor del Gobierno de Castillo es que se preocupa por los que menos tienen. Para un 21% de la población, es la idea de tener una nueva Constitución.

Al contrario, para un 36% de los ciudadanos, lo peor del Gobierno de Castillo es su falta de liderazgo o capacidad para gobernar . Para un 33%, lo más malo de esta gestión es su falta de gente capacitada en el gobierno.

La designación de Vásquez como presidenta del Consejo de Ministros no llega a tener mayoritaria sintonía: un 41% está de acuerdo, un 46% en desacuerdo. Un 13% no tendría una posición clara al respecto.

Con caídas, matices y un apoyo al pedido de confianza desde la ciudadanía, el Gobierno se acerca a cumplir cien días.

Confianza al gabinete de Mirtha Vásquez se definirá el próximo jueves 4 de noviembre. Foto: Congreso

Más gobierno, menos campaña

Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP

Hace menos de un mes, el presidente Castillo cambió a varios ministros, entre ellos, al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Esos cambios no han incidido en una mejor aprobación presidencial. Más bien se observa una tendencia a la baja en su aprobación, aunque la disminución con respecto a setiembre no es estadísticamente significativa. Lo central, sin embargo, es que su aprobación ha disminuido en aquellos sectores donde tenía un mayor apoyo, en el sur, en el área rural y en los sectores económicos más bajos.

Diversos factores pueden estar presentes al momento de la opinión sobre la aprobación presidencial. Sin embargo, a tres meses de gobierno, la percepción de la situación económica y política parecen cobrar más fuerza. Quienes piensan que lo mejor del gobierno del presidente Castillo es que una persona humilde haya llegado a este cargo (21%), así como tener una nueva constitución (21%) aprueban la gestión del presidente, sin embargo, eso no es suficiente, las banderas de su campaña no se reflejan en percepción de la situación económica y política que tiene la ciudadanía. Cuando se pregunta por lo peor de su gobierno, salta a la vista la falta de liderazgo presidencial (36%) o la falta de capacidad de quienes están colocando en el gobierno (33%), ambas son características vinculadas a la política, específicamente al buen gobierno. Sin ellas, esa imagen del candidato que llegó a la presidencia quedan en el vacío, y generan pesimismo, ya no solo entre los inversores sino entre la propia población que este gobierno dijo poner como centro de su interés.