Alva a Bellido: “Aunque no haya puesto su asistencia, siempre está presente”

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y el parlamentario de Perú Libre, Guido Bellido, protagonizaron un ameno momento este jueves 28 de octubre durante el pleno descentralizado del Parlamento que se lleva a cabo en la ciudad de Cajamarca. La titular de la Mesa Directiva aseguró irónicamente que el ex primer ministro “siempre está presente” en las sesiones legislativas, a pesar de que el ex presidente del Consejo de Ministros siga el debate de manera remota.

“¿Dónde está congresista Bellido? ¿No está en Cajamarca?”, expresó Alva Prieto al parlamentario oficialista, quien se encontraba en el aeropuerto de la mencionada ciudad cuando se votaba el dictamen en mayoría recaído en el proyecto de ley 286-2021-CR.

“ No se preocupe, aunque no haya puesto su asistencia siempre está presente, no se preocupe. Yo lo tengo siempre en la mente, va a estar (tomado en cuenta para la votación)”, agregó la presidenta del Poder Legislativo.

El pleno de esta jornada es el primero del periodo legislativo 2021-2026 que se desarrolla fuera de Lima. En su agenda, se encuentran el paquete de contrarreformas electorales que impulsa la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Patricia Juárez, y la conformación de la comisión especial encargada de proponer los candidatos a miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú que designa el Congreso.

Contrarreformas electorales serían aprobadas este jueves

Este 28 de octubre, serían aprobadas las seis contrarreformas electorales planteadas por la titular de la Comisión de Constitución, que incluyen la suspensión de elecciones primarias, pago de multas, número mínimo de afiliados a las organizaciones políticas, entre otros.

Ante ello, la asociación civil Transparencia expresó su rechazo y aseguró que postergar la introducción de las mencionadas medidas en el sistema electoral peruano perjudicaría la calidad de los funcionarios que son elegidos por respaldo popular.

