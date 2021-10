Mávila Huertas revela que renunció tras entrevista con criptoanalista, pero no le aceptaron

La periodista Mávila Huertas se pronunció sobre su salida de Canal N y señaló que hubo un primer punto de quiebre con la entrevista al criptoanalista Arturo Arriarán en Cuarto Poder. Contó que presentó una primera renuncia luego de que en su programa 2021 señalara que lo expresado por Arriarán en el programa dominical no se ajustaba a la verdad, pero esta no fue aceptada.

Huertas relató, en diálogo con Sálvese Quien Pueda, que le propusieron al criptoanalista un día antes de la emisión del programa, pero que el director periodístico Gilberto Hume no les dijo que tal personaje había sido planteado por Carlos Raffo. Ella recién se enteró de la intromisión del fujimorista leyendo la nota del Washington Post.

“Yo dije que no me parecía la persona idónea para ser entrevistada en el marco de una discusión de fraude”, indicó Mávila. Y añadió que la decisión final de poner a Arriarán en Cuarto Poder fue de Hume, y ella optó por hacer las interrogantes para cuestionarlo. “Creo que hice las preguntas que tenía que hacer” , declaró.

Indicó, además, que consideró esa entrevista como “desafortunada” y “al dia siguiente de haber desmentido al criptoanalista (en su programa 2021) presento una primera renuncia” . “Pero en ese momento no me la aceptaron y me propusieron mantener el espacio de Canal N y allí me quede para desde esa trinchera hacer lo que tenía que hacer”, prolongó.

¿Cuál fue el hecho que desencadenó su salida?

La periodista aclaró que la gota que derramó el vaso fue la forma en cómo Canal N cubrió el ataque del grupo de ultraderecha La Resistencia a la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti. El medio la había calificado de “protesta ciudadana” y no como una agresión, como realmente fue. “Eso es lo que finalmente detona (su renuncia)”, precisó.

“Yo me he ido de canal cuatro porque se han acumulado una serie de situaciones con las que yo no participó. Yo no comulgo con algunas decisiones que han tomado en la dirección. Es una decisión personal”, expresó.