Lucas Ghersi a Guillermo Bermejo sobre la asamblea constituyente: “Venga a debatir”

Perú Libre continúa recolectando firmas para convocar a una asamblea constituyente. Una de las figuras más reconocidas y entusiastas de esta iniciativa es el congresista oficialista Guillermo Bermejo; no obstante, no estaría dispuesto a debatir ideas con Lucas Ghersi, abogado opositor de la constituyente, así lo comentó René Gastelumendi.

Ghersi, que también recolecta firmas para presentar un proyecto que prohíba la instalación de una asamblea constituyente para un cambio total de la Constitución, precisó que el debate sería provechoso para la opinión pública y, aunque varios medios de comunicación han impulsado el encuentro, no ha habido respuesta por parte del parlamentario.

“Yo lo invité a debatir y él no me ha contestado, quien sí me contestó fue una militante de Perú Libre Zaria Arias, que me ha dicho que es ella quien quiere debatir conmigo, pero le he respondido de que el reto fue a Bermejo”, señaló.

Durante la entrevista realizada por el conductor de Epicentro TV, el opositor aclaró que no está en contra de cambiar algunos aspectos de la carta magna. No obstante, expuso que la asamblea constituyente es una amenaza al Estado de derecho porque tiene poder total y no posee un control.

Agregó que la propuesta del partido del lápiz no es tan democrática. Pedro Castillo propuso durante la campaña electoral que el 60% de la asamblea debía elegirse democráticamente, mientras que el otro 40% tenía que ser nombrada por gremios y sindicatos que el Gobierno sería encargado de escoger.

“La asamblea constituyente no está sujeta a control constitucional, entonces podría eliminar los límites de la reelección presidencial o ir en contra de la libertad de prensa y nadie la puede corregir (...) Quien pide constituyente, pide concentración del poder. No nos quieren decir para qué quieren el poder absoluto, es porque no lo quieren para nada bueno, nada sano, lo quieren para desmantelar el poco Estado de derecho que tenemos en el Perú y crear un régimen dictatorial, autoritario”, acotó.

Gastelumendi recalcó que el argumento principal de Perú Libre para cambiar la Constitución de 1993 es que esta no fue realizada en un escenario democrático. Según el abogado, esto es una falacia.

“Le diría al señor Bermejo que no soy un conservador, soy un liberal y, me atrevería a decir, que un liberal bastante radical, estoy a favor de muchos cambios en la Constitución. Venga a debatir, que le dé al Perú esta oportunidad. Deje de escapar a la prensa, deje de escapar a los peruanos que piden una discusión clara”, apuntó.