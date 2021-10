Un sector de Perú Libre sí asistió a la convocatoria de la premier Mirtha Vásquez

Un grupo importante de 17 parlamentarios de Perú Libre asistieron ayer a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para reunirse con la primera ministra, Mirtha Vásquez.

Se trata, en su mayoría, de congresistas del bloque magisterial e invitados: Jorge Coayla, Víctor Cutipa, Pasión Dávila, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Paúl Gutiérrez, Fernando Herrera, Roberto Kamiche, Francis Paredes, Segundo Quiroz, Germán Tacuri, Edgar Tello, Katty Ugarte, Lucinda Vásquez, Óscar Zea, José Balcazar y Betssy Chávez, quien es a su vez ministra de Trabajo.

La reunión se inició a las 4 de la tarde. Ahí también estuvo presente el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke.

Temprano, a la misma hora que la PCM había convocado a la bancada de Perú Libre para dialogar, el vocero oficialista Waldemar Cerrón convocó a una reunión a todos sus congresistas. El último domingo, el hermano de Vladimir Cerrón había anunciado que su grupo parlamentario no iba a asistir al llamado de Vásquez.

Cerrón incluso le indicó a la primera ministra que, si ella lo deseaba, podía participar en la reunión del viernes 22, que tendrá el presidente Pedro Castillo y su bancada, y que allí podían coordinar la fecha para que el oficialismo la atienda.

Sin embargo, desde temprano, fuentes del oficialismo aseguraron que una facción del partido de gobierno iba a participar de la ronda de diálogos convocada por la expresidenta del Congreso. Se calculó que iban a ser unos seis legisladores, los mismos que en su momento adelantaron su apoyo al gabinete.

Pero el grupo fue mayor. Cuando llegó la hora de la reunión de la bancada, los congresistas castillistas de Perú Libre, en vez de hacer caso a su vocero, caminaron hacia la PCM. Cerrón tuvo que reprogramar la reunión con su agrupación para las 6 de la tarde.

La conversación de la titular de la PCM y los 17 parlamentarios oficialistas recién terminó a las 6:30 de la tarde. Uno de los congresistas que tomó la palabra, ante las preguntas de la prensa, fue Óscar Zea.

“La reunión ha sido para ratificar los compromisos de nuestro presidente. La señora premier se ha ratificado en todas estas propuestas, sobre todo en el tema de la asamblea constituyente y la segunda reforma agraria”, manifestó.

Cuando le preguntaron por qué no hizo caso a su portavoz, respondió: “Estamos en un espacio democrático donde se respetan las posturas. Si algunos congresistas no han asistido, han estado en sus regiones, los respeto”. Y luego lanzó un mensaje a sus colegas de bancada que se muestran resistentes al gabinete. “No creo que quieran terminar votando junto con los fujimoristas o golpistas”.

Como se sabe, la semana pasada un comunicado del partido Perú Libre advertía que quienes voten a favor de la confianza para el gabinete tendrían que dar un paso al costado. “Cualquier decisión que tome la bancada la vamos a asumir”, comentó la legisladora Francis Paredes al respecto.

Los congresistas de Perú Libre, ni bien abandonaron la PCM, se dirigieron al palacio legislativo. Allí los esperaba Waldemar Cerrón. La reunión de la bancada comenzó a las 7:30 de la noche. Una fuente alertaba que este encuentro sería friccionado.

Otra describía lo que sucedió con el portavoz oficialista. “Ya perdió autoridad y no hay liderazgo”, lamentó.

La bancada del partido del lápiz tiene 37 parlamentarios, 17 son casi la mitad. Esto sin contar a los congresistas Alex Paredes y Jorge Alfonso Marticorena, quienes no asistieron a la PCM, pero tampoco comulgan con el ideario cerronista y optan por la gobernabilidad.

Marticorena, mientras sus colegas se reunían con la primera ministra, emitió un comunicado precisando que la renovación del gabinete no significa que el Gobierno esté girando su gestión hacia una propuesta distinta a la formulada en campaña electoral por el presidente Pedro Castillo.

“En tanto, los ideales y programas enarbolados en la campaña electoral se mantienen incólumes, tal como reiteradamente lo ha expresado el maestro Pedro Castillo (...). Invoco a la bancada a asumir una posición que refleje el verdadero sentir del pueblo”, enfatizó.

Al cierre de esta nota, los congresistas de Perú Libre continuaban reunidos. Los fraccionamientos se han vuelto más evidentes con el acercamiento de un grupo numeroso del oficialismo y Vásquez, pese a que el acuerdo del partido era rechazar al gabinete.

El día en que el pleno del Congreso vote la investidura, según fuentes del Congreso, no se descarta, dependiendo del desenlace, que la relación entre ambas facciones -la cerronista y la castillista- se vuelva insostenible.

APP tuvo primer acercamiento con PCM

A las 6:30 de la tarde de ayer se inició la reunión entre la primera ministra, Mirtha Vásquez, y la bancada de Alianza para el Progreso (APP). La conversación duró dos horas.

El vocero de APP, Eduardo Salhuana, comentó que durante este primer acercamiento le expresaron que la propuesta de asamblea constituyente debe priorizarse en otro momento.

“La bancada le ha expresado su punto de vista y le ha señalado que esta es una gran oportunidad que ella tiene para iniciar una nueva etapa con el Poder Legislativo sobre la construcción de la confianza y privilegiar la generación de empleo, reactivación de la economía, la salud y la educación presencial”, manifestó el congresista Salhuana.

Respecto al voto de confianza, el portavoz de APP refirió que aún no está definida la postura de su bancada y, por ende, esperarán cuando la primera ministra asista al Congreso a pedir la investidura y sustente su plan de trabajo.

Respecto al ministro del Interior, Roberto Barranzuela, acotó que la bancada “le ha expresado sus reparos”, pero “no se le ha planteado como una exigencia su renuncia” para otorgarle la confianza.

Asistieron. Congresistas de APP no adelantan su voto. Foto: John Reyes/ La República

Reacciones

Óscar Zea, Perú Libre

“Hay posiciones diversas. Vamos a conversar y analizarlo. Hacemos el llamado a que tenemos que reflexionar y mantenernos unidos. Lo más importante es llegar a entendernos”.

Francis Paredes, Perú Libre

“Es cierto que dentro de nuestra bancada hay facciones y nosotros tenemos que respetarnos. Ninguno de nosotros hemos faltado a la gobernabilidad. Hubo mucho ruido en la comunicación”.

Jorge Marticorena, Perú Libre

“La posición adoptada por la Asamblea Nacional Extraordinaria (del partido Perú Libre) debe reflejar el verdadero sentir de nuestra militancia en cada región y de todos los congresistas”.