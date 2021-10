Hoy aprueban dictamen sobre impedimentos para cargos de confianza

La Comisión de Constitución del Parlamento hoy someterá a votación un predictamen a través del cual se plantea establecer requisitos mínimos para los cargos de confianza. Se trata de una iniciativa planteada por la Contraloría General de la República (CGR).

Este predictamen, sin embargo, no toma en cuenta la propuesta del ente contralor, sobre la opción de fijar también requisitos para los ministros.

El documento elaborado por el equipo técnico de la Comisión de Constitución, que preside Patricia Juárez (Fuerza Popular), solo contempla las reglas para los viceministros y otros funcionarios.

En los argumentos del predictamen se precisa que ya no era necesario incluir a los ministros, debido a que el grupo de Constitución ya había fijado los requisitos para este cargo en otro dictamen aprobado hace una semana.

Sin embargo, ayer a las 5:20 p.m. la fujimorista Patricia Juárez envió un memorando al oficial mayor del Parlamento, solicitando el retiro de este segundo dictamen, que había sido aprobado en mayoría.

Impedimentos

De momento, el predictamen que se aprobaría hoy plantea que no puedan ocupar cargos de confianza las personas que han sido inhabilitadas para cumplir función pública o aquellos que tienen sentencia por delito doloso en primera instancia.

También establece que deben acreditar estudios superiores, experiencia y capacitación. Sin embargo, el predictamen no asegura estos requisitos para todos los cargos de confianza, pues precisa que no es aplicable cuando la naturaleza del cargo no lo requiera.

La norma alcanza al Poder Ejecutivo, el Congreso, los gobiernos regionales y municipales, y otros proyectos y empresas públicas. Las hojas de vida de los funcionarios con cargos de confianza tendrán que ser publicados a través de internet.

Datos

Fiscalización. Según el predictamen, la Contraloría podrá analizar las designaciones de los funcionarios de confianza, para verificar el cumplimento de los requisitos.