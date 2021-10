Luis Barranzuela dispone reforzar búsqueda de prófugos del caso Los Dinámicos del Centro

El ministro del Interior, Luis Barranzuela, dispuso reforzar las acciones de búsqueda de Arturo Cárdenas (secretario nacional de Perú Libre), Eduardo Reyes, Waldys Vilcapoma Manrique, Eduardo Bendezú y Francisco Muedas, a quienes se les impuso una orden de prisión preventiva por 36 meses, el miércoles 6 de octubre, por integrar la presunta organización criminal Los Dinámicos del Centro, caso que involucra al partido oficialista y a la gestión de Vladimir Cerrón en el Gobierno Regional de Junín.

“Tras una semana de permanecer prófugos de la justicia, el ministro del Interior, Luis Barranzuela Vite, ha dispuesto que la Policía Nacional del Perú refuerce las acciones de búsqueda de estas personas a nivel nacional. Para tal efecto, se ha dispuesto que aeropuertos, terminales terrestres y en los puertos fronterizos, estén en alerta máxima para impedir que las personas investigadas salgan de manera irregular del país ”, se lee en un comunicado publicado por el despacho del Interior este jueves 14 de octubre.

“En tal sentido, las autoridades harán su máximo esfuerzo y tomarán las medidas pertinentes para que los imputados sean capturados y puestos a disposición de la justicia , con la finalidad que cumplan con el mandato de cárcel dispuesto por el juez Jorge Chávez Tamariz”, se lee en el texto.

Tras escuchar por dos semanas consecutivas los argumentos de la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz, el magistrado Chávez Tamariz aseveró que los distintos elementos, audios y mensajes de WhatsApp expuestos, “no solo confirman la existencia de la organización criminal, sino de un trabajo concertado de los integrantes”.

Comunicado del Mininter sobre el caso Los Dinámicos del Centro. Foto: captura de Twitter

Barranzuela hizo “algunas diligencias” en caso Los Dinámicos del Centro

El ministro del Interior, Luis Barranzuela, afirmó que tuvo “algunas diligencias” iniciales en el caso Los Dinámicos del Centro; sin embargo, descartó cualquier tipo de vinculación con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, o alguno de los involucrados.