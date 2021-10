RMP sobre cuestión de confianza: Se acabó el mecanismo, no hay balance

Un nuevo conflicto se ha generado entre el Ejecutivo y el Congreso por la ley que pretende modificar la interpretación de la cuestión de confianza, así lo señaló Rosa María Palacios, quien recordó que este mecanismo constitucional se ejecutó luego del golpe del 5 de abril de Alberto Fujimori.

Luis Galarreta y Mauricio Mulder intentaron limitar la cuestión de confianza a través del Reglamento del Congreso, cuyas normas tienen rango de ley. Sin embargo, el Ejecutivo presentó una acción de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, el cual determinó que el Legislativo no era apto para hacer este cambio.

“Ese tema ya se resolvió, el Congreso por ley no puede modificar la Constitución. Si quiere modificar la Constitución y limitar el poder del Consejo de Ministros, lo tiene que hacer con una reforma constitucional; es decir, 87 votos en dos legislaturas o 66 votos y un referéndum”, explicó.

Patricia Juárez

Pese a este impedimento, el Congreso de la República, mediante un tuit, informó que la Comisión de Constitución aprobó el dictamen que recomienda la insistencia de la ley que regula la cuestión de confianza, la cual había sido observada por el gobierno de Pedro Castillo.

En seguida, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, mostró su preocupación sobre la insistencia del dictamen, el cual “podría alterar el principio democrático de balance de poderes”, escribió en Twitter.

RMP expuso que la ley impulsada por la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, tiene la consigna de que cualquier tema que sea propio del Parlamento (procedimientos de fiscalización, políticos y legislativos) no puedan ser utilizados para plantear cuestión de confianza.

“¿Qué le queda al presidente? ¿De qué va a hacer cuestión de confianza? ¿De la política general de gobierno? Se acabó el mecanismo y a él lo vacan el día que les da la gana, no hay balance”, acotó.

Si la institución liderada por María del Carmen Alva da luz verde a esta ley, la abogada indicó que el Gobierno de stillo Terrones tendrá que presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, como lo han hecho sus antecesores.

Asimismo, el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, respondió el tuit de la sucesora de Guido Bellido. “Creían que con el cambio de gabinete la derecha iba a congelar el proyecto sobre la cuestión de confianza. El objetivo siempre fue, es y será vacar al presidente”.

Mirtha Vásquez juró el cargo de primara ministra el pasado miércoles 6 de ocutbre. Foto: PCM

“Para vacar se necesitan 87 votos y no los tienen, mientras los 3 del Partido Morado no quieran vacar al señor Pedro Castillo, no hay forma de que haya vacancia. No hay vacancia posible, cálmese señor Cerrón y cálmese Congreso”, comentó la conductora de RTV.