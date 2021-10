Guido Bellido tras su salida del gabinete ministerial: “Yo no propuse a ningún ministro”

Guido Bellido, ex primer ministro, se pronunció tras su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el último miércoles. El congresista de Perú Libre reveló que el presidente de la República, Pedro Castillo, fue quien le solicitó alejarse del cargo de jefe del gabinete ministerial; sin embargo, no reveló los motivos por los cuales el jefe de Estado tomó dicha decisión

“ El día de ayer el presidente me dijo: ‘Mira, Guido, he tomado esta decisión’. No le he pedido argumentos porque no corresponde estar hurgando en ese tema . Yo sé que ha tomado por temas políticos, porque ha visto que era un escenario (político) diferente y eso es normal”, expresó Bellido este jueves en entrevista con RPP.

Bellido Ugarte también indicó que todas las declaraciones públicas que realizó durante su gestión frente a la PCM eran coordinadas con el mandatario, “siempre manteniendo en la línea que me corresponde”. Asimismo, confirmó que quien iba a asumir el premierato tras la toma de mando de Castillo Terrones era Roger Najar, pero, afirma, dicha designación no se concretó debido a que “se movilizaron los sectores que siempre están vinculados al tema del Gobierno”.

“ Prácticamente han desbaratado todo lo se que había trabajado (cuando) a mí me proponen para que pueda asumir (la PCM). Yo soy de las personas que cuando le proponen (algo) no ‘arrugo’, lo enfrento. Cuando me proponen asumir el premierato, yo digo no hay problema, si es el partido y por todas las personas que han confiado por esta opción me pongo adelante”, agregó.

El parlamentario oficialista, quien pidió el cese de su licencia, también aseguró que él no propuso a ningún miembro del Consejo de Ministros que presidió y que por ese motivo existieron entredichas con algunos ministros, como Ánibal Torres (Justicia y Derechos Humanos) y Óscar Maúrtua (Relaciones Exteriores), quienes fueron ratificados en sus puestos en el gabinete que lidera Mirtha Vásquez.

“ Yo no propuse ningún ministro, ya estaba armado todo el gabinete. (...) El propio presidente ha armado su gabinete, a mí simplemente me han solicitando y hemos asumido la responsabilidad. Es por eso que existía entre el premier y algunos ministros ciertas posturas que muchas veces puede marcarse por otras vías. En esa condición, asumir (el cargo) para cualquier presidente del Consejo de Ministros es complicado, pero hemos hecho todos los esfuerzos para estar en sintonía y no tener problemas”, acotó.

Conflictos con el canciller Óscar Maúrtua

Guido Bellido también se refirió al canciller Óscar Maúrtua, a quien a través de un comunicado de la bancada de Perú Libre se le solicitó la renuncia inmediata por sus declaraciones en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Semanas después, mediante un reportaje de Epicentro TV, se dio a conocer que fue el ex primer ministro quien coordinó dicho pronunciamiento.

“Hablamos con el ministro de Relaciones Exteriores antes de que asuma y le planteamos la línea de Gobierno. Le dijimos este es un gobierno de izquierda, que tiene un programa. Usted tiene que para mínimamente orientarse en la línea revisar el ideario, el discurso del presidente en el Congreso. Tuvimos reunión en el despacho del presidente y se lo planteamos. El canciller dijo: ‘No hay problema, yo estoy con ustedes’ ”, indicó.

También indicó que el vicecanciller Luis Enrique Chávez, a quien también pidió su renuncia, “no tiene la necesidad de estar declarando”. Esto, luego de que el representante de Relaciones Exteriores afirmó que en Venezuela no hay ninguna autoridad a la que se le pueda considerar legítima.