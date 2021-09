Forsyth sobre Camisea: “Todos los contratos de este tipo son susceptibles de renegociarse”

Harold Forsyth, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), aseguró que una renegociación de las utilidades del gas de Camisea, medida anunciada por el presidente del Consejo de Ministros Guido Bellido, sí puede realizarse, debido a que el contexto en el que se suscribió el acuerdo varía con el pasar de los años. Asimismo, Forsyth destacó el mensaje del presidente de la República, Pedro Castillo, en el que sostuvo que “cualquier renegociación se dará respetando el Estado de derecho”.

“ Todos los contratos de este tipo son susceptibles de renegociarse, absolutamente así, porque las cosas cambian de acuerdo a la fecha original en las que se firmaron. Para eso, se sientan las partes a actualizar el contexto. Eso es lo que aparentemente podría tener lugar en el Perú . (...) Lo importante es lo señalado por el presidente de la República en el sentido de que cualquier proceso negociador tiene que hacerse en el estricto marco del derecho, no hay otra forma de hacerlo”, expresó Forsyth a RPP.

El también presidente del Consejo Permanente de la OEA evitó referirse al mensaje del titular de la PCM en el que advierte de una “recuperación o nacionalización del yacimiento” si no se llega a un nuevo acuerdo con el consorcio encargado de explotar y comercializar el gas.

“No quisiera calificar esos comentarios, porque, además, no me corresponde. Lo que sí me corresponde es decir que los acuerdos se actualizan, se renegocian. En medio de un proceso de renegociación siempre hay opiniones diversas, opiniones radicales y otras que no las son tanto . El asunto debería llegar a un buen puerto en una buena renegociación entre el Estado y naturalmente la empresa o grupos de empresas”, agregó.

Grupo de Lima

En otra parte de la entrevista, Harold Forsyth reafirmó su posición de que “el Grupo de Lima ya no existe”, debido a que el régimen de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó iniciaron las conversaciones a fin de encontrar una salida a la crisis venezolana.