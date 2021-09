Comisión TC aprueba reglamento para la elección de magistrados del TC

Este lunes 27 de setiembre, la comisión especial encargada de seleccionar a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) aprobó el reglamento que regulará el procedimiento para la designación de los candidatos, quienes deberán tener la idoneidad necesaria para integrar al órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad.

En ese sentido, el reglamento aprobado señala que el proceso de selección estará basado en los principios de igualdad, no discriminación, publicidad, transparencia, imparcialidad y meritocracia ; sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del derecho.

El titular de la mesa de trabajo encargada, José María Bálcazar, parlamentario de Perú Libre, propuso que se incluyeran también puntajes para los candidatos con publicaciones en revistas arbitradas, y que cuenten también con experiencia docente en universidades licenciadas del Perú, o en instituciones académicas de renombre de otros países.

Por su parte, el legislador Enrique Wong, de Podemos Perú, pidió también que se otorgue una puntuación a los candidatos que cuenten con “una trayectoria profesional y democrática”.

Asimismo, Wilmar Elera, de la bancada de Somos Perú - Partido Morado, planteó que también se permita la postulación de jueces y fiscales superiores, y no solo de jueces y fiscales supremos. No obstante, dicha petición no obtuvo los votos suficientes.

Finalmente, el presidente de la Comisión pidió a los demás integrantes que indiquen a sus respectivos voceros congresales que el reglamento sea considerado dentro de la agenda del pleno programado para este jueves 30 de setiembre, con el fin de que se debata su aprobación.

Este último pedido fue apoyado por los congresistas Jorge Montoya (Renovación Popular), Hernando Guerra García (Fuerza Popular) y Enrique Wong (Podemos Perú).

Magistrados actuales pidieron mayor celeridad

El pasado jueves 23 de setiembre los magistrados Marianella Ledesma y Eloy Espinosa-Saldaña hicieron un llamado al Congreso de la República para que escojan pronto a los nuevos integrantes del máximo intérprete de la Constitución. Ambos tribunos, junto con otros tres, se encuentran con el mandato vencido y deben ser reemplazados.

“Es un problema para nosotros. El artículo 10 de la Ley Orgánica señala que si dejamos el cargo, somos responsables administrativos en el ámbito penal por lo que puede pasar, no tenemos proyecto de vida porque no sabemos si en un año, dos meses o dos días nos van a cambiar “, expresó Espinosa-Saldaña a TV Perú.

Estas declaraciones se dieron después del homenaje póstumo que se preparó tras el fallecimiento de su colega, el tribuno Carlos Ramos Núñez.