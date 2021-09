Aníbal Torres asegura que indulto a Antauro Humala es legalmente imposible

Otra promesa de campaña que no se podría cumplir. Durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2021, el hoy presidente de la República, Pedro Castillo, había ofrecido otorgar un indulto humanitario al líder etnocacerista Antauro Humala, sin embargo, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, aseguró este domingo 26 de setiembre que dicho beneficio no sería aplicable de acuerdo a ley.

El también abogado señaló que si bien hubiese sido un ofrecimiento de campaña o una intención del mandatario, la condonación de pena no es ejecutable por el tipo de delito al que incurrió Humala Tasso.

“De acuerdo a ley, por el delito por el cual esta sentenciado no es posible. Puede ser que en campaña se haya ofrecido, puede ser que esa haya sido la intención, pero ahora hay que ver sobre la posibilidad constitucional y legal de esa situación”, mencionó durante una entrevista concedida al programa Punto final.

Antauro Humala viene purgando una condena de 19 años de prisión por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado cometidos en el Andahuaylazo.

Esta no es la primera ocasión en la que el titular del Minjus descarta un indulto presidencial para el hermano del expresidente Ollanta Humala. “Eso es imposible (indultar a Antauro). No hay nada de eso. Habrá sido propuesta de campaña, pero no me explicó sobre eso. Al menos que yo conozca en este momento, no hay tal decisión”, declaró el pasado 5 de agosto para Exitosa.

Noticia en desarrollo...