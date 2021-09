La Junta de Fiscales Supremos -conformada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y por el fiscal supremo Pablo Sánchez- decidió aceptar la renuncia de Juan Carrasco Millones al Ministerio Público, la cual rige desde el lunes 2 de agosto, día en que presentó su carta de dimisión.

La decisión se tomó en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos realizada de manera virtual durante la tarde del miércoles 1 de setiembre. En aquella sesión también se evaluó la renuncia de otros seis fiscales.

De esta manera, Carrasco Millones deja oficialmente el cargo de fiscal provincial contra la criminalidad organizada en Lambayeque y podrá seguir enfocándose en su gestión como ministro del Interior.

Ministro cuestionado

Juan Carrasco es actualmente el titular de la cartera del Interior, pero también es uno de los ministros cuestionados por la oposición en el Congreso. Según sus detractores, Carrasco asumió el cargo de ministro cuando aún era fiscal provincial, por lo que piden su salida del gabinete.

Sin embargo, el propio Carrasco ha asegurado que no ha “cometido ninguna ilegalidad, ninguna infracción a la Constitución y tampoco ninguna irregularidad” y que cumple con todos los requisitos para ser ministro de Estado.

“La ley también establece que desde el momento que uno presenta su carta de renuncia deja de ser fiscal”, aseveró en una entrevista con RPP, realizada a inicios de agosto.

“ Recién el día de hoy (2 de agosto, día en que presentó su renuncia) asumo formalmente como ministro. Hoy recién he empezado a ejercer como ministro, no he firmado ninguna sola resolución respecto al cargo de ministro”, añadió entonces.

Anuncio de la Fiscalía.

No obstante, hay parlamentarios que lo quieren censurar. Por ejemplo, los miembros de la bancada de Renovación Popular. “Nosotros nos hemos decantado por la censura directa” , dijo Alejandro Muñante en diálogo con Canal N, el 20 de agosto.

“En estas circunstancias de designación incompatible, no existe justificación alguna. Ayer elaboramos el documento, hoy (viernes 20) vamos a recolectar las firmas. Ya tiene las firmas de nuestra bancada”, prolongó.

