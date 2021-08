Aníbal Torres: “Nosotros jamás vamos a querer que el Perú caiga en una situación como Venezuela”

En una entrevista con La República, el representante del Ministerio de Justicia, Aníbal Torres, sostuvo que el Gobierno de Pedro Castillo no quiere que caiga en una situación como la que vive actualmente Venezuela y recalcó que es imposible que el presidente diga que “en su programa se va a mantener la posición marxista-leninista-comunista”.

“ Nosotros jamás vamos a querer que el Perú caiga en una situación como Venezuela . No es que estemos en contra de Venezuela. Lo que no puede pasar es que acá ocurra lo que pasa allá. Nosotros adherimos la política internacional, muy antigua, de no interferencia en otros países”, dijo.

Asimismo, indicó que la oposición reconoce “de palabra” al gobierno por haber ganado las elecciones; sin embargo, indicó que “en los hechos, es distinto”.

“ Sí, claro, reconocidos de palabra. En los hechos, es totalmente distinto. En esta presentación en el Congreso hemos visto cómo ellos no han superado haber perdido las elecciones. Yo no sé por qué la prensa no ha difundido los insultos que vinieron del frente. Al equipo en conjunto. Decían que somos terroristas, comunistas, marxistas”, aseveró.

Castillo juró como presidente de la República el último 28 de julio. Foto: Presidencia

“No somos marxistas”

En ese mismo sentido, afirmó que no son marxistas y agregó que tanto Fuerza Popular como Renovación Popular señalaron que hubo fraude sin presentar pruebas.

“Es que no lo somos. No lo somos. El Partido Comunista no está proscrito, pero no formamos parte de él. ¿Cómo nos atribuyen algo que no somos y que está demostrado que no somos? Se les dijo desde un inicio, pero lo sacaron con el propósito de ganar las elecciones”, comentó.

Por otro lado, sobre su gestión en el Minjus, dijo que deben haber ciertos reajustes en algunas instituciones y señaló que se reunirá con representantes del Poder Judicial y Ministerio Público para acelerar los procesos penales y civiles.

“Estamos proponiendo que se constituyan las Unidades de Administración de Justicia Flagrante, es decir, que en un solo sitio esté la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, el PJ y una dependencia de Medicina Legal para que, en menos de 24 horas, sean sentenciados los que han delinquido. No hay que extenderse más”, sostuvo.

Puede leer la entrevista completa aquí.

