Se entrampan los juicios contra los Fujimori

El juicio a Kenji Fujimori por los “mamanivideos” no pudo comenzar este jueves, 12 de agosto, como estaba previsto, pues, según la Ley 31308, promulgada el 24 de julio último, deberá conformarse una Sala Penal Especial que no haya tenido intervención en este proceso judicial.

Dicha norma, explicó la presidenta de la Sala Penal Especial, la doctora Inés Villa Bonilla, dispone que el tribunal que juzgue a un congresista o alta autoridad pública, por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, no debe tener un conocimiento previo del caso, que podría afectar su independencia.

El tribunal que preside Villa Bonilla ha intervenido en apelaciones de Fujimori a las decisiones del juez de investigación preparatoria. Ahora, la Corte Suprema deberá conformar un nuevo tribunal.

En tanto, en la Corte Penal Nacional se volvió a postergar el pedido de comparecencia restringida contra los abogados de Keiko Fujimori y Fuerza Popular y probablemente el inicio del control de la acusación presentada por la Fiscalía, por la recusación al juez Víctor Zúñiga.

La abogada Giuliana Loza sustentó que el juez Zúñiga adelantó opinión de culpabilidad contra Mark Vito Villanella al incautar dos terrenos de su propiedad.

En su resolución, Zúñiga acogió varios párrafos de la acusación, presentando a Vito Villanella como culpable, lo que afectaría, dice la defensa, su imparcialidad en el control de la acusación.

El juez Zúñiga rectificó su resolución señalando que hubo un “error material” al no haber precisado que estaba citando a la Fiscalía y no tomando posición. La Fiscalía señala que el control de la acusación todavía no es el juicio, por lo que el “error” del juez no afecta su imparcialidad ni muestra un ánimo en contra del investigado.

Sin embargo, la defensa señaló que el magistrado corrigió la resolución, que emitió el 16 de abril, recién el 16 de julio, dos días después de que ellos presentaron la recusación. “¿El juez habría corregido esa resolución si no lo hubiéramos recusado? Preguntó la abogada.

Los jueces de la Sala de Apelaciones, Iván Quispe, Edgar Medina y Walter Gálvez, resolverán la recusación en los siguientes días.

Recusaciones

Sin límites. La ley no limita el número de veces que un juez puede ser recusado. Sí sanciona cuando se realiza con un evidente afán dilatorio del proceso. La Fiscalía indicó que van 19 recusaciones en el proceso a Keiko Fujimori; de las cuales, 13 son contra el juez Víctor Zúñiga.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.