RMP: Si el ánimo es disolver el Congreso, no tengo duda de que será vacado

Rosa María Palacios sostuvo que la política peruana se enfrenta a un gran dilema: cooperar o confrontar. El gabinete ministerial nombrado por el presidente de la República, Pedro Castillo, ha generado la primera crisis entre Ejecutivo-Legislativo.

“El señor Bellido está ahí para que lo censuren, para no obtener la mayoría que necesita en el voto de investidura en los próximos 30 días”, alegó.

Palacios señaló que Guido Bellido, investigado por apología al terrorismo, intentará tender puentes con las otras bancadas del Congreso. Sin embargo, la abogada recalcó que el objetivo es generar una confrontación que otorgue el poder absoluto al sentenciado exgobernador de Junín y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Agregó que vacar a Castillo Terrones es un acto muy prematuro e impopular, sobre todo a inicios de un gobierno. El Poder Legislativo, continuó, puede ejecutar algunas acciones amparadas en la Constitución.

Por ejemplo, podría comenzar a interpelar o censurar ministros, lo cual no provocaría la caída del gabinete Bellido. Asimismo, el Congreso podría conformar una comisión investigadora que indague una posible usurpación de funciones por parte de Vladimir Cerrón.

“El Ejecutivo va a hacer varias cosas, no solo un gabinete de choque, sino nombramientos dentro del Ejecutivo que sean muy cuestionados. Personas sin competencia, méritos y conocimientos del Estado. (...) Si el ánimo del Ejecutivo es no parar hasta disolver el Congreso, no tengo duda de que el presidente será vacado”, precisó.

En 30 días, la institución liderada por la congresista María del Carmen Alva deberá resolver si otorgará la investidura a Guido Bellido.

“Hasta hoy hay consenso en todos los grupos políticos, que suman 88 votos, que el señor Bellido tiene que irse”, acotó.

