Según Violeta Bermúdez, no cabía eliminar pensión vitalicia

La presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Violeta Bermúdez, explicó por qué el Ejecutivo observó la ley que elimina la pensión vitalicia para los expresidentes de la República, aprobada por el Congreso.

“Lo hemos hecho por tres razones fundamentales. La primera, porque un jefe supremo del Estado no puede quedar, después de haber ejercido el cargo de presidente de la República, que es la más alta investidura, desprotegido frente a una situación que es complicada para un presidente de la República”, expresó.

En segundo lugar, Bermúdez dijo que no se puede pensar que todos los presidentes van a actuar incorrectamente. “Ya hay una ley vigente que permite suspender la pensión vitalicia de los jefes del Estado cuando son acusados constitucionalmente, y no tenía sentido tener otra regulación”, indicó.

Y, por último, la titular de la PCM manifestó que no es que esta norma elimina solamente la pensión vitalicia, sino que la transformaba en una pensión de gracia que sería otorgada con la venia del Parlamento.

“Es decir, si el Congreso decidía dar una pensión vitalicia al jefe del Estado, se la daba. En consecuencia, se podría prestar a decisiones de naturaleza arbitraria . ¿Bajo qué criterios cualquier Congreso, no estamos hablando de uno en particular, podrá definir si le da o no una pensión a un jefe del Estado?”, cuestionó.

“Tal como está la norma, en lugar de ayudar a consolidar la figura del jefe del Estado, no solo la debilita, sino que la pone en cuestionamiento”, precisó.

