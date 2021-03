Critican gestión de autoridades de APP ante la pandemia en La Libertad

En La Libertad, se produjeron duras críticas contra el partido político Alianza para el Progreso (APP), debido a la gestión de las autoridades regionales. Los alcaldes de la provincia de Ascope llegaron hasta la plaza de Armas de Trujillo para arengar en su contra.

La protesta de los burgomaestres se centró en la exigencia al gobernador Manuel Llempén Coronel y al vicegobernador Ever Cadenillas para que se cumplan con los acuerdos para afrontar la COVID-19 en sus territorios.

El alcalde provincial, John Vargas Campos, sostuvo que se prometió la puesta en funcionamiento del Hospital San Francisco, así como la implementación de una primera planta de oxígeno, hechos que no se concretizan a un año de reportarse el primer caso positivo.

“Se burlan de la población de Ascope, nunca más el engaño de APP. Nunca más APP en la provincia, ni la región o en el país porque APP ha traicionado los derechos de la población a una salud de calidad (...). Dónde está el compromiso de Llempén, el señor ofrece y solamente es de la boca para afuera”, precisó Vargas.

Similar postura sostuvo el consejero regional de Ascope y expresidente del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz Díaz, quien indicó que la manifestación se dio solo para exigir que se cumpla lo que se indicó inicialmente.

“Llempén llegó a Cartavio y dijo ‘vamos a reactivar el Hospital San Francisco con 30 camas cada una, con su balón de oxígeno’. Ha pasado un año y no ha cumplido con su palabra. Le ha dicho a la provincia que iba a ver una planta de oxígeno, no hay ninguna. Dijo que habría más médicos y más atenciones”, manifestó la autoridad.

Previamente en, una reunión de alcaldes de Ascope, se acordó que si tanto Manuel Llempén como Ever Cadenillas no los recibían para una mesa de diálogo con el fin de solucionar estas problemáticas, entonces se acordará catalogar como personas no gratas a estos funcionarios en la provincia.

Asimismo, el burgomaestre Vargas Campos, precisó que el próximo miércoles se daría una nueva manifestación, esta vez con la presencia de la mayoría de los ascopanos. Según la autoridad, se espera que gran parte de los 140.000 ciudadanos alcen su voz de protesta.

Provincia más letal

La provincia de Ascope es el territorio con mayor letalidad por la pandemia con 8.9% ante los 491 decesos frente a los 5.492 contagios. El distrito de Magdalena de Cao es el que reporta la mayor incidencia de muertes por infectados en toda La Libertad (12.6%).