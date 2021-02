Vizcarra tras conocerse que no fue voluntario: “Me causa gran extrañeza”

Martín Vizcarra, expresidente y ahora candidato al Congreso de la República, se pronunció luego del pronunciamiento de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), en el que desmienten su versión y aseguran que no fue parte de los ensayos clínicos de la prueba de vacuna contra la COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm.

A través de sus redes sociales, el exmandatario compartió un comunicado en el que dice “extrañarse” de la información vertida por la casa de estudios , y menciona que, en todo momento, mostró su interés por ser parte de este grupo de personas.

Además, reiteró que sí recibió la inoculación del producto, sin saber si era la vacuna o un placebo, y que se le informó de un solo equipo de voluntarios que participaban en la experimentación médica.

“El día de ayer he tenido conocimiento, por el comunicado de la UPCH, de que no me encuentro en el registro de voluntarios, hecho que me causa gran extrañeza, ya que de acuerdo a lo que siempre se ha coordinado con los responsables de este proyecto, siempre se me informó de un solo grupo de 12.000 voluntarios (sic)”, escribió en su cuenta de Twitter.

Martín Vizcarra y su esposa Maribel Díaz fueron inoculados con la prueba de vacuna de Sinopharm el 2 de octubre.

Vizcarra Cornejo precisó en su mensaje que el 11 de setiembre, tras supervisar los trabajos médicos realizados en el proyecto, manifestó su intención de “formar parte de la etapa experimental de los ensayos clínicos”

Agregó que el 1 de octubre se reunió con el doctor Germán Málaga, quien es responsable principal del proyecto en la casa de estudios, para definir los detalles de su participación y recibir su primera dosis. Sin embargo, no indica haber pedido ser parte de los 12.000 voluntarios.

El ex jefe de Estado agrega en su comunicado fotos de su cartilla de control en el que se registró y se precisó las fechas en las que recibió las dos dosis de la prueba de vacuna. Además, incluye una foto con el doctor Germán Málaga del 11 de setiembre.

Niega beneficio propio al haber recibido prueba de vacuna

Por otro lado, Martín Vizcarra mencionó que esta acción que mantuvo en reserva hasta que un medio de comunicación difundió la información, “no ha implicado el perjuicio de nadie y menos del Estado”.

“ No se ha obtenido ventaja alguna, ya que se trataba de un proyecto de vacuna, que no había pasado por todas las fases para su aprobación . Esta no estaba certificada”, insistió. No obstante, según expertos este hecho sí podría seguir un proceso judicial por el alto cargo que ejercía en ese momento.

“Tuve razones válidas para no hacer pública mi participación, ya que la misma hubiese puesto en riesgo el normal desarrollo de la Fase III de la vacunación experimental de Sinopharm a nivel mundial”, mencionó.

Comunicado de Martín Vizcarra sobre la UPCH

El ahora aspirante al Parlamento por Somos Perú enfatizó en que este caso es “utilizado por los enemigos del país” para generar desestabilidad. Por último, añadió que una muestra de ello es la provocación de la renuncia de Pilar Mazzetti al Ministerio de Salud el último viernes.

