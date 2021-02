Bancada presentará denuncia constitucional contra Vizcarra este viernes 12

La bancada Nueva Constitución confirmó que la denuncia constitucional contra el exgobernante Martín Vizcarra por participar del estudio clínico de Sinopharm será presentada este viernes 12 de febrero. Ello, tras el anuncio del legislador Jim Ali Mamani en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Así informó la congresista María Bartolo, quien corroboró que la demanda sería remitida “el día de hoy [12 de febrero]”. Aseveró que estaban terminando de juntar las rúbricas de los miembros de su grupo parlamentario para presentar el documento oficial a la presidenta del Legislativo.

“ Ya estamos concluyendo con las firmas . Es respecto a que el expresidente Martín Vizcarra se haya beneficiado de la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, cuando el Perú ha sido uno de los países más afectados por la pandemia”, especificó a La República.

En esa misma línea, Bartolo Romero precisó que la demanda sería por la comisión de los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

“Por la forma en que se llevó a cabo, genera indicios de actuaciones dolosas del tipo penal. Hemos estado dialogando con los asesores y es por ello que hemos tomado la decisión de presentar la denuncia constitucional por presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo ”, agregó.

Asimismo, la legisladora de Nueva Constitución expresó que Vizcarra Cornejo no tiene temor de hacer campaña electoral al interior del Perú porque “sabe que es inmune a este virus”.

Sin embargo, el exjefe de Estado refirió que no tiene anticuerpos y es susceptible al contagio del SARS-CoV-2. El exmandatario indicó, a la vez, que no podría considerarse que recibió la vacuna, ya que esta recién se aprobó el pasado 31 de diciembre. “No confundir ensayos clínicos, etapa experimental, con vacuna”, comunicó.

La parlamentaria Bartolo reiteró sus cuestionamientos y pidió que la titular del Congreso, Mirtha Vásquez, dé celeridad al caso apenas sea presentada la denuncia constitucional, misma que será firmada por Orlando Arapa Roque y Rubén Ramos Zapana.

“Esto amerita una acusación constitucional y esperamos que la presidenta del Congreso ponga sus buenos oficios y pueda disponer su trámite con carácter de urgente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esperemos que puedan verlo lo más pronto posible y se desarrolle la investigación”, subrayó.

De igual modo, Jim Mamani, miembro también de Nueva Constitución, solicitó al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa, que tome en cuenta la denuncia cuando se presente para que “sea calificada de inmediato” y pase al pleno de la comisión.

Por su parte, el legislador Hipólito Chaiña comentó que sería imprescindible que el expresidente aclare lo ocurrido ante el Parlamento de la República. “Primero que responda a la representación nacional cuáles son aquellas situaciones en las que se ha inmiscuido”, dijo a este diario.

Entre los fundamentos de hecho consignados en la denuncia constitucional a la que tuvo acceso La República se detalló que el hecho “es equivalente a un acto de traición a la patria ”.

Los congresistas que ahora conforman la bancada Nueva Constitución pertenecían a los grupos parlamentarios Unión por el Perú y Acción Popular, y apoyaron la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra.

Vizcarra confirmó que participó en estudio de Sinopharm

El último 11 de febrero, desde Tacna, Martín Vizcarra confirmó que tanto él como su esposa participaron en el estudio clínico del laboratorio Sinopharm, en octubre pasado.

Incluso, contó que el ex primer ministro Walter Martos le pidió no vacunarse, pero no hizo caso. Hasta ese momento no conocía si recibió placebo o la dosis de la farmacéutica china.

“Le digo al presidente del Consejo de Ministros si es que yo me sumo a los voluntarios en esta fase de ensayo. El premier me dijo: ‘Presidente, no le recomiendo, es muy riesgoso’... Finalmente, tomé la decisión valiente de sumarme a los 12.000 voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el día 2 de octubre”, sostuvo.

Por otro lado, Vizcarra Cornejo aseguró que quisiera estar vacunado, pero que esperará su turno de acuerdo al cronograma establecido por el Gobierno.

“Yo tengo 58 años y soy una persona sana, entonces, quizá tenga que esperar algún tiempo, porque se empieza en función aun orden de prioridad. Esperaré el tiempo que me toca ”, reiteró.

Sin anticuerpos y susceptible al contagio

El también candidato al Congreso por Somos Perú declaró desde Moquegua que su participación en el estudio del laboratorio chino no fue para estar protegido contra la COVID-19.

“Yo no lo hacía para tener anticuerpos, sino para colaborar y decir a los 12.000 (voluntarios) yo también estoy con ustedes, me sumo”, manifestó desde Moquegua.

En medio la conferencia, nuevamente mostró los resultados de la prueba de descarte que se realizó en Tacna, la cual señala que no tiene anticuerpos y que es propenso a contagiarse.

Vizcarra también explicó la razón por la que mantuvo en secreto su participación en el ensayo clínico. “Cuando hay por lo menos cinco laboratorios compitiendo para tener la vacuna, tengo que guardar reserva para que todos hagan el esfuerzo y que no digan que yo como ciudadano, a la vez presidente, podría estar teniendo alguna predilección”, apuntó.

