Inhabilitación de Humberto Acuña es retrasada por el Congreso

Un vacío en el reglamento del Congreso ha permitido que el congresista Humberto Acuña (Alianza para el Progreso) continúe en el cargo, pese a tener una condena de tres años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo y contar con la orden de inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.

Dicho vacío, que se encuentra en el artículo 25 del estatuto, establece que solo puede reemplazarse a un legislador si, entre otros, existe una sentencia firme de pena de libertad efectiva.

A Humberto Acuña se le confirmó la sentencia en doble instancia por la comisión del delito de cohecho activo genérico . Cuando se desempeñaba como gobernador regional de Lambayeque, en 2014, el ahora parlamentario sobornó al policía anticorrupción Joel Ugaz Cubas para que lo favorezca en la toma de declaración por otra indagación que se seguía en su contra.

Según la fiscal Ana Zegarra Azula, a cargo del caso, Acuña Peralta ofreció al agente S/ 750 a través de su cuñado Elver Díaz Bravo, contra quien también pesa una condena de cuatro años.

El hecho se descubrió cuando las autoridades judiciales levantaron el secreto de las comunicaciones de Ugaz Cubas, quien formaba parte de la organización criminal Los Limpios de la Corrupción.

Fiscalía rechazó pedido de prisión efectiva para Humberto Acuña

La Fiscalía Anticorrupción solicitó que la sentencia contra el parlamentario de Alianza para el Progreso se revoque por una de prisión efectiva.

Sin embargo, el juez Reynaldo Leonardo Carrillo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, rechazó el pedido porque, según indicó, no hay una resolución firme y el fallo no tiene condición de cosa juzgada.

Esta decisión ocurrió luego de que Humberto Acuña presentara un recurso de casación ante la Corte Suprema, misma que, hasta la fecha, no ha sido resuelta.

Decisión de inhabilitación depende del Congreso

Dado que la resolución judicial dicta la pena de tres años de prisión suspendida y la inhabilitación de cargos públicos por 10 años, la decisión de que deje de ser parlamentario solo está en manos del Parlamento.

“ El Congreso tiene que ejecutar esa medida . Si él (Humberto Acuña) fue sentenciado a 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos ya no puede seguir trabajando como congresista”, precisó a La República el abogado penalista Mario Amoretti.

En esa misma línea, el letrado indicó que el Legislativo tiene la responsabilidad de ejecutar la medida. Si se hace caso omiso y se permite que Humberto Acuña continúe como congresista, se estaría cometiendo un delito.

“Sería algo que va contra toda lógica que el Congreso diga que no procede la inhabilitación porque las resoluciones judiciales tienen que cumplirse sí o sí. No hay ninguna autoridad que pueda dejar sin efecto una resolución judicial. La sentencia es una inhabilitación por 10 años, entonces, se tiene que cumplir. Si no se cumple, por parte del Congreso están incurriendo en el delito de desobediencia a la autoridad ”, agregó.

En cuanto al recurso de casación que presentó Acuña Peralta para dejar sin efecto el fallo en su contra, Amoretti comentó que puede no proceder, ya que se agotaron todas las vías de revisión.

“El recurso de casación es un recurso extraordinario. Lo de él fue ya confirmado en segunda instancia, de tal manera que esperar un pronunciamiento sobre una casación no procede porque es un recurso extraordinario . Ya se agotó lo que dice la Constitución respecto a las impugnaciones o apelaciones”, sostuvo.

El abogado reiteró, además, que el Parlamento debe pronunciarse sobre este caso, y dejar en segundo plano la apelación presentada por el congresista.

“En el momento en el que la Sala Superior confirmó la sentencia de inhabilitación, el Poder Judicial comunicó al Congreso y este no tiene sino que ejecutarla, al margen de lo que pueda resolverse la casación en la Corte Suprema ”, apuntó.

Acuña dará sus descargos ante el Consejo Directivo del Congreso

El 14 de enero, Humberto Acuña deberá brindar sus descargos ante el Consejo Directivo del Parlamento para definir si continuará o no como representante de Alianza para el Progreso en el Legislativo.

El tema fue incluido en la agenda del grupo de trabajo, luego de más de cuatro meses desde que la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque confirmó la condena en contra del representante de Alianza para el Progreso.

Ante los cuestionamientos por su permanencia en el Congreso, a comienzos de diciembre del 2020, Humberto Acuña renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Incluso, pidió que no se le considere ni como titular ni accesitario en ningún grupo de trabajo parlamentario.

