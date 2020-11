Importantes objetivos para la gestión de transición de Francisco Sagasti

Agenda económica corta y necesaria

Por: Armando Mendoza, economista

La irresponsabilidad del Congreso casi nos lleva al abismo, pero nuevamente la democracia peruana se las ha arreglado para pararse al borde.

Tenemos finalmente nuevo gobierno; pero los desafíos son enormes, pues la crisis sanitaria, económica y social continúa y exige que todos empujemos el carro.

El presidente Francisco Sagasti reconoce que el tiempo y la agenda son cortas. Por ello hay que centrarse en recuperar la economía de las personas, antes que las cifras macroeconómicas.

Ejes claves son: a) ampliar y agilizar créditos y apoyos directos a la agricultura familiar y las micro y pequeñas empresas; b) relanzar la inversión pública descentralizada, enfocada en regiones y localidades; c) reconstrucción del empleo con legitimidad; no en función de ingresos y condiciones recortadas; y d) extender el apoyo a las familias, más allá del 20 Bono Familiar Universal. Una agenda corta para echar a andar al país.

Conectarse con jóvenes que salieron a las calles

Por: Rocío Silva-Santisteban, congresista (FA)

Creo que el primer reto que tiene Francisco Sagasti es poder conectar con esta nueva generación que ha salido a las calles indignada por todo lo que ha estado sucediendo.

Para hacer eso debe tener gente joven a su alrededor, porque lo que él da es su experiencia, su prestigio como un consultor internacional. Es una persona serena, con mucha racionalidad, que va a tomar decisiones adecuadas.

Pero sí requiere personas que estén más conectadas también con los movimientos sociales, con las grandes demandas que tiene la población en estos momentos, que son en primer lugar enfrentarse a la pandemia. En segundo lugar, el tema de la crisis económica, además de la crisis moral por la que estamos atravesando.

Francisco Sagasti me parece una persona decente, que va a poder sacar todos estos temas adelante, promoviendo la participación de los jóvenes. Un primer gesto ha sido invitarlos a la asunción de mando de hoy.

Ajustar la respuesta nacional a la pandemia

Por: Patricia García, exministra de Salud

Los retos sobre la pandemia se mantienen. Hay que ajustar la respuesta nacional en el sentido de vigilancia, detección temprana y seguimiento, además del cerco epidemiológico de los casos.

Para eso, hay que hacer avanzar las pruebas moleculares. Muchas universidades que recibieron fondos tenían capacidades para hacerlo, pero por respuestas burocráticas no se avanzó. También hay que terminar las validaciones de otro tipo de pruebas, no solo las moleculares.

Empezar una campaña comunicacional para que la gente acuda al primer síntoma y para que no baje la guardia.

Este es el momento de revaluar las brechas respecto a la atención cotidiana de la salud. Asimismo, retomar la negociación de los ensayos clínicos sobre las vacunas, las posibles cuotas, planificación de insumos. Debe convocarse a todos los sectores para responder a estos retos. Pienso que el presidente Sagasti tiene capacidad de hacerlo.

Sagasti debe focalizarse en la reactivación

Por: Claudia Valdeiglesias, docente universitaria

Después de una semana de infarto, el Perú debe retomar la lucha contra la grave crisis económica y sanitaria que dejan 8 meses de pandemia y la vacancia a Vizcarra. Francisco Sagasti, el nuevo presidente interino del Perú, debe focalizarse en la reactivación. Es clave el apoyo a la pequeña y microempresa para recuperar ingresos y niveles de empleabilidad en los sectores económicos más bajos, así como propiciar su formalización e inclusión económica.

También es muy importante que el Perú sea visto como el país que ha recuperado la cordura y que vuelva a ser una plaza de inversión. Un buen escenario será que Sagasti, en su corto pero esperanzador gobierno, logre aglutinar al sector público con el sector privado y el sector social. Finalmente, señor presidente le pedimos que al iniciar su mandato se ocupe de los deudos y las familias de nuestros jóvenes héroes que dejaron sus sueños y la piel en las marchas. A ellos se los debemos todo.

Una pensión por vejez. Sagasti, tú lo sabes

Por: Javier Mujica, abogado laboralista

La seguridad social es un derecho humano, no una mercancía. La pandemia lo mostró brutalmente: salvar la vida de tus familiares no debería ser una cuestión de plata. Pero años de no invertir en salud publica y permitir el dominio de clínicas controladas por compañías de seguros y farmacias en manos de un monopolio resulto fatal. Si la seguridad social es un derecho todo el mundo, trabaje o no, debería tener derecho a percibir una pensión por vejez.

Destruir los sistemas públicos de pensiones, en vez de racionalizarlos y potenciarlos, para favorecer el negocio de las AFP que siguen menos de 20 países en el mundo, fue criminal.

Perú demanda un sistema previsional basado en tres pilares: una pensión básica para los mayores de 65 años, un sistema público de pensiones obligatorio para los asalariados y un sistema de ahorro voluntario y complementario para ellos y los trabajadores autónomos gestionado por el sistema financiero.

