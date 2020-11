Ministro de Interior descarta injerencia en detención de José Luna

El ministro del Interior, César Gentille, expresó ayer que el Ejecutivo y particularmente su sector no tienen ningún tipo de participación en las decisiones adoptadas por el Poder Judicial y el Ministerio Público, como en el caso de la detención del dueño del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez.

El también fundador de la Universidad Telesup se mantiene detenido en una clínica privada desde el sábado. Cumple este mandato judicial por diez días, por orden del juez Jorge Chávez Tamariz, a solicitud de la fiscal Sandra Castro, en el marco de la investigación por el caso ‘Los Gánsters de la Política’.

“La Policía actúa en el marco constitucional, acatando una resolución judicial, en estrecha coordinación con el Ministerio Público, por una investigación que se ha realizado desde meses atrás. La Policía cumple, reitero, un mandato jurisdiccional”, apuntó el ministro.

La respuesta César Gentille surge luego de que el parlamentario José Luna Gálvez, quien también es investigado en el caso ‘Los Gánsters de la Política’, deslizó que la detención de su padre sería una ‘cortina de humo’ y apuntó que habría participación del Gobierno, debido a que su partido, Podemos Perú, impulsa la segunda vacancia, junto con las bancadas Unión por el Perú (UPP) y una facción del Frente Amplio.

“Esta es una cortina de humo clarísima. Estamos a días de una vacancia, a puertas de que el lunes se tome una decisión política importante. Mi partido ha votado a favor de la admisión a vacancia y esto es un acto de amedrentamiento de parte del Gobierno y ha usado a la Fiscalía”, dijo Luna Morales.

También el partido Podemos Perú emitió un comunicado, señalando: “En política no hay coincidencias (…) Al señor Martín Vizcarra lo investigan dos fiscalías; sin embargo, a ninguna se ha presentado, pese a las reiteradas citaciones y ninguna autoridad lo sanciona (...) Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.

Descarta intervención

Gentille rechazó tales comentarios. “¿Por qué podríamos nosotros dudar de una parcialidad del Ministerio Público por una operación que se ha efectuado el día de ayer (sábado) conducida y dispuesta por el juez y por el Ministerio Público?”, enfatizó el titular del Interior.

Gentille apuntó que el Ministerio Público viene actuando con transparencia, independencia y autonomía.

“El sector Interior y el Gobierno no participan de las decisiones jurisdiccionales. No tiene nada que ver una decisión jurisdiccional con algunas acciones del Ejecutivo y del Gobierno”, insistió.

Defensa de Luna Gálvez

Por otro lado, el abogado Luis Alfonso Morey emitió un comunicado, rechazando las imputaciones contra José Luna Gálvez, quien es investigado por presuntamente haber conformado una organización para infiltrar en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“La ONPE y sus funcionarios no eran controlados directa ni indirectamente por José Luna. La inscripción del partido no fue sencilla. Se reitera que Podemos Perú no tuvo apoyo, sino trabas. Eso está documentado y a disposición de todos los medios de comunicación”, expresó.

El abogado mencionó que ya se había determinado que no hubo delitos en la inscripción de Podemos. Sin embargo, Sandra Castro dijo antes que la fiscalía “puede tener investigaciones que se archivan, pero eso no quiere decir que no se puedan reabrir como en la situación de esta organización criminal”.

Luna Gálvez sigue detenido en una clínica

El empresario y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, se mantenía hasta ayer en una clínica privada, cumpliendo un mandato de detención preliminar por el plazo de 10 días. De momento, no hubo información sobre una posible solicitud para una orden de prisión preventiva por un plazo más extenso.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.