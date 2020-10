Isaac Humala sobre nuevo intento de vacancia presidencial: “Antauro está equivocado”

Isaac Humala, padre de Antauro Humala, criticó que este haya promovido un nueva moción de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra desde el penal Ancón II.

“ En el caso de Antauro está equivocado, él ha cometido el delito de sedición . Abusivamente el Poder Judicial lo ha condenado por siete delitos comunes. Él se ha levantado en armas, con razón o sin razón, contra el presidente (Alejandro) Toledo, que era legítimo”, declaró a Canal N al ser consultado si el líder etnocacerista está detrás del nuevo intento para retirar a Vizcarra del sillón presidencial.

En ese sentido, aseguró que su hijo no postulará a la presidencia en las próximas elecciones generales de 2021, ya que se encuentra impedido por estar en prisión.

Un día antes de presentar la primera moción de vacancia presidencial, Antauro Humala mantuvo conversaciones con congresistas. Foto: Difusión

El también precandidato a la segunda vicepresidencia por Unión por el Perú (UPP) manifestó que se debe continuar con la indagación a Vizcarra Cornejo por los presuntos pagos ilícitos que recibió, pero ser juzgado cuando culmine su mandato.

“ La vacancia es propiamente un abuso porque hace un mes y tres días ya se planteó y terminó en ridículo . No se puede, a las semanas, repetir la misma cosa. La ley establece que tiene que acusarse una vez que deje el poder. Además, la fiscal de la Nación ya definió que se investigue todo, pero la acusación es después del 28 de julio (de 2021)”, sostuvo.

La participación de Isaac Humala en las elecciones de 2021

Días atrás se dio a conocer que Isaac Humala será precandidato a la segunda vicepresidencia con UPP. La plancha presidencial es encabezada por el excongresista Freddy Serna Guzmán, quien estará acompañado también de Jessenia Choy Sánchez Panduro como primera vicepresidenta.

No obstante, el padre del expresidente Ollanta Humala manifestó que discrepa con el partido al que se inscribió. “Los partidos son vientres de alquiler, centros de negocios. (...) Yo no simpatizo en nada con UPP y no estoy de acuerdo con mis camaradas los etnocaceristas que están trabajando ahí totalmente equivocados”, comentó en Canal N.

Pese a ello, el 29 de noviembre competirá en las elecciones internas de UPP con el actual congresista José Vega Antonio, quien lleva a Yna Andrade, esposa de Antauro Humala, como primera vicepresidenta y al exalcalde de Lima Ricardo Belmont como segundo vicepresidente.

Isaac Humala: “Jorge Paredes Terry es un soplón”

Por otro lado, al ser consultado por qué no se inscribió en otra agrupación política como Avanza País si discrepa con UPP, Isaac Humala arremetió contra Jorge Paredes Terry, exmilitante del Partido Nacionalista.

“ Jorge Paredes Terry es un soplón. Es un tipo sumamente peligroso, audaz, políticamente despreciable . El señor Hernando de Soto, que es una personalidad muy respetable tiene que preguntar bien quién está a su lado, eso lo va a hacer perder”, puntualizó.

