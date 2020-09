Richard Swing señala a secretaria Karem Roca como autora de las grabaciones

Por: Ángel Páez y Doris Aguirre

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón Tejada, había programado para las 11 de la mañana del jueves la declaración del investigado Richard “Swing” Cisneros. Pero este se adelantó y ofreció una conferencia en la puerta de su domicilio para confirmar que la secretaria del presidente Martín Vizcarra, Karem Roca Luque, era la responsable de las grabaciones subrepticias al propio jefe del Estado, a la secretaria general palaciega, Mirian Morales, y al mismo Richard Swing. En represalia -y en una demostración de que maneja Fiscalización a su libre albedrío-, Alarcón no recibió a Richard Swing, y en su lugar, repentinamente, programó una cita a las 2 de la tarde con Karem Roca, con el evidente propósito de que desmintiera al cantante. Sin embargo, la apurada maniobra de Alarcón no fue convincente.

En su intervención, Karem Roca negó haber grabado a Vizcarra en Palacio de Gobierno. Pero no pudo aclarar -ni los miembros de la comisión tampoco le preguntaron- cómo explica que en los tres audios el único personaje que se repite es ella y su voz es la que se escucha más nítidamente, lo que evidencia que era la persona que estaba más cerca del micrófono. Richard Swing, quien aparece junto a Roca en uno de los tres audios, dio la clave.

PUEDES VER Martín Vizcarra: se aprueba admisión de moción de vacancia contra el presidente de la República

Operación montaje

Señaló que se había dado cuenta de que la secretaria de Vizcarra lo estaba grabando y que le siguió el juego. “No es verdad lo que digo en ese audio. Lo que dije fue para saber hasta dónde llegaba. Y descubrí que ella actuaba según lo que le indicaba Edgar Alarcón y sus asesores”, afirmó Richard Cisneros, al tiempo que responsabilizó al presidente de la Comisión de Fiscalización de pretender usarlo para vacar a Vizcarra. Por su parte, Alarcón -quien un día antes había pedido garantías para la vida de Richard Swing- subestimó las declaraciones de este y arguyó que estas habían sido “coordinadas con Palacio de Gobierno”.

Richard Swing manifestó que en las grabaciones que hizo queda en evidencia que Edgar Alarcón, en coordinación con el presidente del Congreso, Manuel Merino, usaría los audios para buscar la vacancia de Vizcarra. Y mencionó a tres de sus asesores como supuestos participantes de la trama: María Urday Sepúlveda, Carmen Rosa Huidobro y Luis Palomino Narváez. Richard Swing se contactó con los tres.

Alarcón no dio explicaciones de por qué no recibió a Richard Swing conforme a la programación de la cita. Tampoco por qué se organizó un interrogatorio virtual con Karem Roca. Pero por el sentido de las preguntas, quedó claro que Alarcón lo hizo para que desmintiera a Richard Swing. “En absoluto, lo niego en lo absoluto. Yo no grabé esos audios y me gustaría que pasen una pericia”, respondió Karem Roca. Y dijo algo que parece sin importancia pero es relevante: “No he manipulado, a mí me han llegado (los audios) también anónimamente”, señaló. Es curioso porque el jueves, cuando presentó los audios, Edgar Alarcón igualmente afirmó que los recibió de manera anónima.

Con conocimiento

Como si respondiera a un guion, y para desviar la atención sobre el origen de los audios -y de esta manera pretender desmentir lo revelado por Richard Swing-, Karem Roca deslizó que conocía que en Palacio de Gobierno la Marina hacía espionaje telefónico y que informaba de los resultados al presidente Vizcarra. “Desde que estamos en Palacio (de Gobierno), recibimos esa información. El señor (Martín Vizcarra) lo sabe, pero yo no sé. (...) Desde que llegamos a Palacio de Gobierno tuve oportunidad de saber que inteligencia de la Marina tenía todos esos amplios temas (espionaje telefónico), creo que podría pensar que todavía se mantiene”, aseguró. Fuentes de La República rechazaron lo expresado por la secretaria Roca y anunciaron un comunicado (ver aparte).

La idea era generar confusión. Los tres audios no fueron registrados por una interceptación telefónica o “chuponeo”. Son grabaciones subrepticias mediante micrograbadora, celular o un dispositivo encubierto. Es un tipo de práctica que conoce el congresista Edgar Alarcón, de acuerdo con dos exagentes de inteligencia que afirmaron a La República que trabajaron para el legislador. Indicaron que quien los reclutó fue el capitán EP (r) Alejandro Alarco Cárcamo, quien pasó al retiro en el 2002 y laboró en Palacio de Gobierno a órdenes del coronel EP Percy Reyes Perea, compañero de promoción del expresidente Ollanta Humala.

“Alarco nos convocó porque sabía que habíamos trabajado como agentes de inteligencia en institutos militares. Nos dijo que era asesor del excontralor de Alarcón. Una de las primeras tareas que nos encomendó fue investigar a los fiscales que tenían casos contra Edgar Alarcón. Pagó muy bien”, dijo una de las fuentes a este diario, cuya identidad se reserva por razones de seguridad.

Palabra de Alarcón

Consultado al respecto por La República, el legislador Edgar Alarcón lo negó todo. “No sé quién es (Alejandro Alarco Cárcamo), mucho menos lo conozco”, afirmó.

Las fuentes insistieron en su versión: “En este año, el capitán Alejandro Alarco nos ofreció más trabajo, pero esta vez para hacer ‘chuponeos’ para Alarcón. Esta vez no aceptamos porque se corría mucho riesgo.”, explicaron las fuentes. “El capitán Alejandro Alarco era un trabajador externo de Edgar, no estaba en planilla. Alarco sabe mucho de inteligencia, de seguimiento, de vigilancia y de grabaciones incriminatorias”, precisaron las fuentes. Este diario buscó a Alarco para que ofreciera su versión, pero no fue posible ubicarlo.

Richard Swing mencionó que Edgar Alarcón coordinaba con los asesores María Urday Sepúlveda, Carmen Rosa Huidobro y Luis Palomino Narváez. Efectivamente, de acuerdo con fuentes del Congreso, los tres mencionados laboran en la Comisión de Fiscalización que preside Edgar Alarcón. La primera es activista del movimiento Con mis hijos no te metas. La segunda fue abogada de Antauro Humala y el tercero es un auxiliar de la comisión.

“En la Comisión de Fiscalización laboran asesores, asistentes. Ellos hacen trabajo remoto debido a la pandemia, pero no están bajo mis órdenes, menos pertenecen a mi despacho”, afirmó Alarcón a este diario.

PUEDES VER Audios Martín Vizcarra: lo que se sabe sobre las grabaciones que involucran al presidente

El presidente de la Comisión de Fiscalización reiteró que lo dicho por Richard “Swing” Cisneros estaba digitado por Palacio de Gobierno con la finalidad de torpedear la investigación que compromete al jefe del Estado.

Fiscalía evalúa contenido de audios

Mientras sea presidente, la Fiscalía de la Nación no puede investigar a Martín Vizcarra por el contenido de los audios grabados por Karem Roca, pues existe impedimento legal para procesar a un mandatario de la República, mientras permanezca en el cargo. La prohibición se ha hecho extensiva a la investigación.

PUEDES VER Edgar Alarcón: la cuestionada hoja de vida del fiscalizador

Si hay algo que investigar, lo hará cuando concluya su mandato presidencial, previa autorización del Congreso. Un presidente sí puede ser investigado por actos ilícitos que hayan ocurrido antes de asumir el cargo, que no es el caso.

Pero esto no quiere decir que el Ministerio Público no haga nada. La fiscal Yenni Núñez Porturas solicitó al Congreso la copia de los audios grabados por Karem Roca de las conversaciones con Vizcarra y Richard “Swing” Cisneros, revelados por la Comisión de Fiscalización del Congreso, en la investigación que sigue al cantante.

La fiscal realizará su propio peritaje y evaluación de legalidad del material auditivo, y, al incorporarlo al expediente, lo preserva legalmente. Adicionalmente, Núñez puede citar a declarar a las personas que intervienen en los audios para corroborar la información o los datos que se mencionan.

El fiscal Reynaldo Abia investiga los contratos de los familiares de Mirian Morales, por lo que él también podría pedir los audios.

Los asesores

PUEDES VER Solicitud de vacancia agravará situación sanitaria por la COVID-19, según gobernador de La Libertad

Desmentido

En el punto. La Marina rechazó la afirmación de la secretaria Karem Roca, quien afirmó que dicha institución “chuponeaba” teléfonos.

Acciones. El instituto castrense señaló que iniciará acciones legales contra Roca por sus agraviantes afirmaciones.

“Audios deben ir a la fiscalía”

Enfoque por Luis Lamas Puccio - Abogado

En el caso de Vladimiro Montesinos, los audios y videos que fueron realizados ilegalmente, o sin autorización de un magistrado, se convalidaron a nivel judicial. Eso es un precedente que la Corte Suprema sentó en el caso de Fujimori y Montesinos. Por lo tanto, entiendo que esto debe servir como precedente interpretativo hacia adelante.

En el caso de uno de los audios donde participa el presidente Martin Vizcarra, hay dos figuras totalmente distintas. Una es moral y la otra estrictamente penal. Incluso pueden surgir eventualmente casos donde la conducta inmoral no necesariamente está categorizada como delito en el Código Penal.

Lo que se discute en la actual coyuntura no es la validez o la invalidez de los audios que han sido difundios en el Congreso. Lo que se está discutiendo son los temas que se conversan en las grabaciones, cómo se conversa y quiénes son los que están conversando. Y, sin perjuicio de lo que resuelva el Congreso, existe en curso una investigación abierta en el Ministerio Público, por lo que tendrán que entregarse los audios a la Fiscalía, que tiene el caso en pleno curso".

PUEDES VER Solo el Frepap, FA y Partido Morado no firmaron moción de vacancia contra Vizcarra

“La Corte Suprema se pronunció”

Enfoque por Carlos Caro Coria - Abogado

Para empezar, desde mi punto de vista, los audios difundidos por el Congreso de la República son válidos, porque hay temas de interés público que están por encima del interés privado. ¿Y cuál es ese interés público? La persecución de un delito.

El primer audio revela algunos posibles delitos. Por ejemplo: si el presidente Martín Vizcarra hubiera tratado de inducir a los testigos en declarar en un sentido u otro, y si el presidente o alguien de su entorno habría pretendido cambiar el registro de ingreso a Palacio de Gobierno para disminuir el número de visitas, eso significaría un presunto delito de falsedad ideológica y otro de encubrimiento real.

PUEDES VER Las causas de la vacancia están en la Constitución

Los audios difundidos son válidos porque, según la Corte Suprema, el que difunde y graba es parte de la conversación. Y si ha sido un tercero que ha ‘chuponeado’, la Corte Suprema también ha aplicado el criterio de ponderación, más aún si el caso tiene un interés público.

En los casos de los vladivideos, la agenda de Nadine Heredia y los Petroaudios, se validaron las pruebas pese a que no se conoció el origen de los mismos.

Richard Swing, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.