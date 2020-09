Vizcarra: El que presenta los audios es un congresista investigado por enriquecimiento ilícito

Durante su mensaje a la Nación brindado el jueves 10 de septiembre, el mandatario Martín Vizcarra indicó que Edgar Alarcón, congresista que presentó los audios y presidente de la Comisión de Fiscalización, es investigado por la Fiscalía por presuntos delitos penales.

“¿Y quién presenta los audios? El mismo personaje, convertido hoy en congresista, al cual la Fiscalía solicitó levantarle la inmunidad parlamentaria para continuar con las investigaciones pendientes por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso, omisión de funciones y falsificación de documentos", precisó.

PUEDES VER Conoce a Karem Roca Luque, la protagonista de los audios difundidos por Édgar Alarcón

Asimismo, Vizcarra mencionó que le llamaba la atención la difusión de dichas grabaciones, cuando el miércoles 9 de septiembre habían demandado al Congreso “aprobar la reforma sobre el impedimento de postular a candidatos sentenciados”, el cual era uno de los temas programados en la agenda del Pleno.

“Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia, para tomar el control del gobierno, para permitir la reelección de congresistas, postergar las elecciones, y garantizar su triunfo electoral. Quieren violentar la voluntad popular”, manifestó el jefe del Ejecutivo.

De inmediato, agregó: “A estos personajes no les interesa el país ni la democracia. Solo quieren tomar el gobierno, para garantizar su control, hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia”.

El presidente Vizcarra da mensaje a la Nación sobre los audios difundidos en el Pleno del Congreso. (Foto: La República)

Vizcarra afirma que audios fueron editados

El presidente afirmó que los audios fueron editados de manera maliciosa para pasar un “reclamo laboral” a un “hecho delictivo o político” y que sus palabras fueron sacadas de contexto.

“Asimismo, una vez más, tenemos declaraciones imaginativas que colindan con la literatura fantástica, y quienes deben responder, son aquellos que participaron en ese audio. Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros, lo que si he dicho y ratifico es que no he intervenido en los procesos administrativos de su contratación”, apuntó Vizcarra.

Martín Vizcarra, últimas noticias:

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.