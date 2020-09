Vizcarra tras audios difundidos: “No voy a renunciar, yo no me corro”

Audios de Martín Vizcarra | El presidente de la República, Martín Vizcarra, se refirió a los audios donde aparentemente aparece dialogando con funcionarios respecto al caso ´Richard Swing´.

En esa línea, el jefe de Estado calificó de “complot” la difusión de los tres audios por parte de Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, grupo de trabajo que investiga las contrataciones de Richard Cisneros, conocido como ´Richard Swing', con el Estado desde el 2018.

“No voy a renunciar, yo no me corro”, expresó Vizcarra Cornejo. Seguidamente, resaltó que “lo único ilegal” que se puede distinguir de los audios es que se registraron de manera clandestina.

“Lo único ilegal aquí es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos”, manifestó Vizcarra.

En relación al contenido de los audios, el mandatario no negó que sea él quien aparece en las interlocuciones; sin embargo, resaltó que el diálogo es una coordinación que se hace “en cualquier institución”.

“No voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución, una forma de esclarecer lo que estaba ocurriendo en el marco de las investigaciones”, acotó.

Asimismo, Vizcarra Cornejo apuntó que la difusión de los audios es una “patraña” del Legislativo que pretende socavar al Gobierno con el objetivo, según el mandatario, de lograr la reelección de los actuales congresistas.

“Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia, para tomar el control del Gobierno, para permitir la reelección de congresistas, postergar las elecciones, y garantizar su triunfo electoral. Quieren violentar la voluntad popular. A estos personajes no les interesa el país ni la democracia. Solo quieren tomar el gobierno, para garantizar su control, hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia”, exclamó.

Como se recuerda, este jueves 10, ante el Pleno del Congreso, el congresista Edgar Alarcón presentó audios en los que se involucrarían al presidente Martín Vizcarra en el caso de las contrataciones irregulares del Estado con Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’.

